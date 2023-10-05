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Забирает деньги из зарплаты военного: Кондратюка обвинили в вымогательстве с Козловского

5 октября 2023 15:25
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Забирает деньги из зарплаты военного: Кондратюка обвинили в вымогательстве с Козловского
Музыкальный продюсер Вадим Лисица и Виталий Козловский. Фото: facebook.com/vadymlysytsia
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Известный музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, что Игорь Кондратюк до сих пор забирает деньги у Виталия Козловского, который сейчас служит в ВСУ. По словам Лисицы, он забирает львиную долю зарплаты военного.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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"Это кринж"

Конфликт между Виталием Козловским и его экспродюсером длится уже больше 10 лет. Как рассказал Игорь Кондратюк, за это время был не один суд и все Козловский проиграл. Теперь он должен немалую сумму денег. В одном из интервью певец рассказывал, что речь идет о миллионах.

Недавно Козловский пришел в гости к музыкальному продюсеру Вадиму Лисице. Они сделали селфи, которое продюсер обуликовал на своих страницах и написал свое возмущение относительно ситуации с Кондратюком.

 

"Ко мне недавно пришел действующий боец Нацгвардии. НЕ от него (!!!) я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты у Виталика забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным. Я сам был в подобной ситуации с моим бывшим артистом и понимаю природу таких отношений, но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь  "это кринж". Интересно что ответит Игорь Васильевич?" — сказал Лисица.

Однако Кондратюк уже комментировал ранее, что прощать долг Козловскому не собирается. Он считает, что исполнитель поступил некрасиво и, более того, нарушил закон, поэтому должен платить.

Напомним, Кондратюк напомнил украинцам времена "Шанса": Могилевская и Скрябин 20 лет назад.

Также мы рассказывали, что Виталий Козловский показал свое спальное место на фронте.

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