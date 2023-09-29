Якою була Могилевська 20 років тому — Кондратюк показав архівне фото зі Скрябіним

Український продюсер Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український продюсер і ведучий, шоумен Ігор Кондратюк показав архівну фотографію. На знімку можна побачити, яким 20 років тому був сам продюсер, співачка Наталія Могилевська та артист Кузьма Скрябін.

Відповідними світлинами Ігор Кондратюк поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Архівна фотографія

Відомий продюсер і телеведучий вирішив нагадати своїм шанувальникам, як довго він працює зі співачкою Наталією Могилевською у сфері шоу-бізнесу. Він оприлюднив архівну фотографію, від якої можна поринути у спогади.

На світлині Ігор Кондратюк показав, який вигляд мала Наталія Могилевська 20 років тому. До того ж, він показав і те, який вигляд тоді мав Кузьма Скрябін, який декілька років тому потрапив у серйозну ДТП і, на жаль, загинув.

"Сьогодні, 20 років тому, о 19:00 Україна подивилась першу програму телепроекту "Шанс" (2003-2007 — Інтер, 2007-2008 — 1+1). Неначе вчора було.... Хоча ні, таки вже — позавчора", — підписав архівну фотографію Ігор Кондратюк.

Публікація зі сторінки Ігоря Кондратюка. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Підписники українського ведучого, які побачили цю світлину, не залишилися осторонь. Вони теж почали згадувати ті часи та писати про це у коментарях під публікацією Ігоря Кондратюка.

Який неймовірний час був! Дякую, Ігоре Васильовичу @kondratiuk_official, що багато хто з нас став історією цього проєкту! Неймовірно щаслива, що знайома з Вами, що була частиною тієї сім’ї ,частиною "Шансу", аналогів якого так і не створено й донині! Дякую, що даруєте теплі спогади про ті неповторні часи!

Дивитись "Шанс" — це було, як ритуал, як з'їздити до родини на свята, як щось, що, борони Боже, пропустити) А ви, ось ці троє, здавалось, стали членами сім'ї…

Такі класні спогади, дякую, @kondratiuk_official, за можливість стати маленькою частинкою історії цього проєкту

Коментар зі сторінки Ігоря Кондратюка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ігоря Кондратюка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ігоря Кондратюка. Фото: скриншот з Instagram

Проєкт "Шанс"

"Шанс" — це легендарний музичний телепроєкт, який став ідейним продовженням шоу "Караоке на Майдані" Ігоря Кондратюка.

Люди, які ставали переможцями програми "Караоке на Майдані", їхали на лімузині та автоматично були учасниками проєкту "Шанс". Протягом одного дня над героями працювали тренери-продюсери, якими були Кузьма Скрябін та Наталія Могилевська.

Спочатку продюсери працювали з учасником, а вже згодом два переможця програми "Караоке на Майдані" ставали підопічними двох різних тренерів і один з одним змагалися. Потім кожен герой у новому сценічному образі просто у прямому ефірі повинен був заспівати певну пісню разом з відомими танцюристами.

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