Светлана Тарабарова рассказала о третьей беременности – интервью певицы

Украинская певица Светлана Тарабарова в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, композитор и автор песен Светлана Тарабарова поделилась подробностями из личной жизни. Популярная артистка заявила, что она не хотела рожать ребенка так рано в условиях войны в Украине.

Соответствующее заявление Светлана Тарабарова сделала в интервью каналу "Дом" в YouTube.

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Известно, что 32-летняя украинская певица с мужем Алексеем Бондарем воспитывают пятилетнего сына Ивана и трехлетнюю дочь Марию. Недавно Светлана Тарабарова родила еще одного ребенка, но позже заявила, что беременность была незапланированной.

Певица Светлана Тарабарова с семьей. Фото: instagram.com/p/Crc78K8M-hH/

Украинская исполнительница призналась, что новости о том, что она в третий раз станет мамой, несколько шокировали ее родителей. Но сама она отметила, что она очень хотела третьего ребенка, однако, родить она планировала его несколько позже. По словам Светланы, сейчас очень сложный период в Украине, потому это очень тяжело.

"В последнее время я говорю, что этот ребенок меня спас и спасает. Потому что война, хотим мы того или нет, уносит силы. И в период, до того, как я узнала, что при надежде, я была в достаточно депрессивном состоянии. А как только узнала, поняла — волноваться мне нельзя, поэтому я переключилась", — заявила Светлана Тарабарова.

Также украинская певица рассказала, как ее родители наконец-то смогли уехать из Херсонской области. Она рассказала о болезни отца и о том, как ее родители выживали в условиях оккупации.

"Мы лечим отца, потому что последний месяц они сидели без света и тепла… им было тяжело. Мама ходила на реку за водой, представьте, моя мама, которой почти 70 лет носила своими руками ведра с водой. Но не жаловалась. Сейчас они рядом , в тепле, с внуками, папа наконец-то увидел внучку, потому что до этого не было возможности —​​​​​​​ сначала ковод, потом полномасштабная война. Они познакомились и мне стало спокойнее", — также призналась певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Тарабарова показала фото из роддома.

Ранее мы рассказывали, что популярная артистка Светлана Тарабарова эвакуировала родителей из Херсона.

Также мы сообщали, что украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о жизни родителей в Херсоне.