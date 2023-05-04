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"Забирає сили": Світлана Тарабарова про незаплановану третю вагітність

4 травня 2023 11:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлана Тарабарова розповіла про третю вагітність – інтерв'ю співачки
Українська співачка Світлана Тарабарова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова поділилася подробицями з особистого життя. Популярна артистка заявила, що вона не хотіла народжувати дитину так рано в умовах війни в Україні.

Відповідну заяву Світлана Тарабарова зробила в інтерв’ю каналу "Дім" в YouTube.

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Відомо, що 32-річна українська співачка разом з чоловіком Олексієм Бондарем виховують п’ятирічного сина Івана та трирічну доньку Марію. Нещодавно Світлана Тарабарова народила ще одну дитину, але пізніше заявила, що ця вагітність була незапланованою.

Светлана Тарабарова с семьей
Співачка Світлана Тарабарова із сім'єю. Фото: instagram.com/p/Crc78K8M-hH/

Українська виконавиця зізналася, що новини про те, що вона втретє стане матусею, дещо шокували її батьків. Але сама вона зазначила, що вона дуже хотіла третю дитину, але народити вона планувала її дещо пізніше. За словами Світлани, зараз дуже складний період в Україні, тому це дуже важко.

"Останнім часом я кажу, що ця дитина мене врятувала і рятує. Тому що війна, хочемо ми того чи ні, забирає сили. І в період, до того, як я дізналася, що при надії, я була в досить депресивному стані. А як тільки дізналася, збагнула хвилюватися мені не можна, тому я переключилася", — заявила Світлана Тарабарова.

Також українська співачка розповіла, як її батьки нарешті змогли виїхати з Херсонської області. Вона розповіла про хворобу батька та про те, як її батьки виживали в умовах окупації.

"Ми лікуємо батька, тому що останній місяць вони сиділи без світла та тепла… їм було важко. Мама ходила на річку за водою, уявіть, моя мама, якій майже 70 років носила своїми руками відра з водою. Але не жалілася. Зараз вони поруч, в теплі, з онуками, тато нарешті побачив онучку, бо до цього не було можливості —​​​​​​​ спочатку ковід, потім повномасштабна війна. Вони познайомилися і мені стало спокійніше", — також зізналася співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Тарабарова показала фото з пологового будинку.

Раніше ми розповідали, що популярна артистка Світлана Тарабарова евакуювала батьків з Херсону.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про життя батьків у Херсоні.

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