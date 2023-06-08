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"Закрыть и забыть об их существовании": Юрий Горбунов об ООН и Красном Кресте

8 июня 2023 16:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Закрыть и забыть об их существовании": Юрий Горбунов об ООН и Красном Кресте
Телеведущий Юрий Горбунов. Фото: Facebook/1plus1.Gorbunov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС, и как следствие экологической и гуманитарной катастрофы, миллионы украинцев не понимают, почему такие важные международные организации как ООН и Красный Крест не выражают свою позицию и не помогают с эвакуацией. Возмущен по этому поводу и телеведущий Юрий Горбунов.

В своем Instagram он опубликовал видео, в котором предложил решить этот вопрос довольно радикально.

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По словам Горбунова, ООН, МАГАТЭ, Красный Крест и другие международные организации никак не отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. Телеведущий напомнил, что сотрудники Красного Креста привозят гуманитарную помощь жителям Белгородской области.

"Все что происходит в нашей стране — им это не интересно. Может, уже наконец-то наступил положить конец бессмысленности существования этих организаций. Их не нужно реформировать, их просто нужно закрыть и забыть об их существовании. Для чего они существуют? Сидят на зарплатах и обедают? Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы эти не до организации проснулись", — заявил Горбунов.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина возмущена реакцией мира на подрыв Каховской ГЭС.

Также мы говорили, что певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

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