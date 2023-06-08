"Зачинити та забути про їхнє існування": Юрій Горбунов про ООН та Червоний Хрест

Телеведучий Юрій Горбунов. Фото: Facebook/1plus1.Gorbunov

Після підриву окупантами Каховської ГЕС та як наслідок екологічної та гуманітарної катастрофи мільйони українців не розуміють, чому такі поважні міжнародні організації як ООН та Червоний Хрест не висловлюють свою позицію та не допомагають з евакуацією. Обурений з цього приводу і телеведучий Юрій Горбунов.

У своєму Instagram він опублікував відео, в якому запропонував вирішити це питання доволі таки радикально.

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За словами Горбунова, ООН, МАГАТЕ, Червоний Хрест та інші міжнародні організації ніяк не відреагували на підрив Каховської ГЕС. Телеведучий нагадав, що співробітники Червоного Хреста привозять гуманітарну допомогу жителям Бєлгородської області РФ.

"Все що відбувається в нашій країні — їм це не цікаво. Може вже нарешті настав покласти край безглуздості існування цих організацій. Їх не потрібно реформувати, їх просто треба закрити та забути про їхнє існування. Для чого вони існують? Сидять на зарплатах і обідають? Що ще має статися у нашій країні, щоб ці не до організації прокинулись", — заявив Горбунов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросиніна обурена реакцією світу на підрив Каховської ГЕС.

Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.