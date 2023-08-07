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Задача со звездочкой: стали известны подробности организации благотворительного матча Game4Ukraine

7 августа 2023 13:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Задача с большой звездочкой: стали известны подробности организации благотворительного матча Game4Ukraine
Александр Зинченко и Андрей Шевченко. Фото: facebook.com/yaroslava.gres/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Лондоне на днях состоялся благотворительный матч Game4Ukraine. Украинская пиарщица, координатор благотворительной платформы UNITED24 Ярослав Гресь поделилась подробностями организации звездного поединка.

Об этом Ярослава Гресь написала в Facebook.

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Организаторами игры выступила платформа UNITED 24. Целью матча был сбор средств на восстановление разрушенного войной Михаила-Коцюбинского лицея в Черниговской области, в котором обучается 415 детей из 10 окрестных сел. По словам Ярославы Гресь, на первый взгляд кажется, что звездным футболистам было легко реализовать проект. Но на самом деле были долгие переговоры и длительные поиски стадиона.

 

Ярослава Гресь рассказала подробности подготовки самого большого благотворительного матча в истории Украины. Фото: facebook.com/yaroslava.gres/

"9 месяцев переговоров с английскими клубами о стадионе. Где-то поле берегут для команды, где-то все расписано, а где-то включается большая политика. Когда "Челси" приняли положительное решение и у нас наконец-то появилось поле, то вместе с ним появилась и единственная возможная дата. Я никогда не забуду нашу поездку на Черниговщину в Михайло-Коцюбинский лицей. Всю дорогу Шевченко и Зинченко провели на телефонах. Они звонили, писали и записывали приглашения для футболистов.Они совещались между собой, они набирали тех, кого хотели уговорить снова и снова. Кажется, Жерару Пике Саша дописался в инстаграмме, — делится подробностями Гресь и добавляет, — за меньше, чем три месяца, вдвоем раскачали суперзвезд, легенд мирового футбола".

Кроме легендарных футболистов, в мероприятии приняли участие немало звездных артистов, а певица Джамала спела государственный гимн Украины.

Напомним, солистка Spice Girls вместе с британскими звездами спела в поддержку Украины.

Ранее Джамалу захейтили за собственную версию гимна Украины на Game4Ukraine в Лондоне.

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