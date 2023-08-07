Задача з великою зірочкою: стали відомі подробиці організації благодійного матчу Game4Ukraine

Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Фото: facebook.com/yaroslava.gres/

У Лондоні днями відбувся благодійний матч Game4Ukraine. Українська піарниця, координаторка благодійної платформи UNITED24 Ярослава Гресь поділилася подробицями організації зіркового поєдинку.

Про це Ярослава Гресь написала у Facebook.

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Організаторами гри виступила платформа UNITED 24. Метою матчу був збір коштів на відновлення зруйнованого війною Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, у якому навчається 415 дітей із 10 навколишніх сіл. За словами Ярослави Гресь, на перший погляд здається, що зірковим футболістам було легко реалізувати проект. Але на справді, були довгі переговори та тривалі пошуки стадіону.

Ярослава Гресь розповіла подробиці підготовки найбільшого благодійного матчу в історії України. Фото: facebook.com/yaroslava.gres/

"9 місяців перемовин з англійськими клубами про стадіон. Десь поле бережуть для команди, десь все розписано, а десь включається велика політика. Коли "Челсі" прийняли позитивне рішення і у нас нарешті з'явилося поле, то разом з ним з'явилася і єдина можлива дата. Я ніколи не забуду нашу поїздку на Чернігівщину в Михайло-Коцюбинський ліцей. Всю дорогу Шевченко і Зінченко провели в телефонах. Вони дзвонили, писали та записували запрошення для футболістів. Вони радилися між собою, вони набирали тих, кого хотіли вмовити знову і знову. Здається, Жерару Піке Саша дописався в інстаграмі, — ділиться подробицями Гресь і додає, — за менше ніж три місяці, вдвох розкачали суперзірок, легенд світового футболу".

Крім легендарний футболістів, у заході взяли участь чимало зіркових артистів, а співачка Джамала заспівала державний гімн України.

Нагадаємо, солістка Spice Girls разом з британськими зірками заспівала на підтримку України.

Раніше Джамалу захейтили за власну версію гімну України на Game4Ukraine у Лондоні.