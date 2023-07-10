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Солістка Spice Girls разом з британськими зірками заспіває на підтримку України

10 липня 2023 20:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солістка Spice Girls разом з британськими зірками заспіває на підтримку України
Співачка Мелані Сі. Фото: instagram.com/melaniecmusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зберуть світових зірок на благодійному матчі. Захід відбудеться на підтримку України в Лондоні.

Про це йдеться на офіційному сайті United24.

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Світові зірки візьмуть участь у благодійному матчі

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко 5 серпня проведуть благодійний матч в Лондоні. Серед запрошених зірок, які розважатимуть гостей, співачка, солістка "Spice Girls" Мелані Сі, Том Гренан, гурт "Pretenders", Том Волкер, Піт Догерті.

Мета заходу — збір коштів на відновлення ліцею Михайла Коцюбинського у Чернігівській області, який постраждав від ракетної атаки у березні 2022 року. Також гроші підуть на інші благодійні проекти, які потребують допомоги в наслідок російської агресії в Україні

"Я підтримую ініціативу Андрія Шевченка та Олександра Зінченка щодо проведення матчу у Лондоні, — сказав Президент України Володимир Зеленський, — захід Game4Ukraine — це можливість для футбольної спільноти по всьому світу об’єднатися та бути солідарними у допомозі Україні. Можливість допомогти нашим дітям повернутися за шкільні парти та привернути увагу світу до війни в Україні".

 

Співачка Мелані Сі та інші зірки приєднаються до благодійного матчу. Фото: United24

У благодійному матчі візьмуть участь Жерар Піке, Михайло Мудрик та інші зіркові футболісти. Тренерами команд стануть: колишній головний тренер "Арсеналу" Арсен Венгер та Емма Хейз, англійська футбольна тренерка жіночого клубу "Челсі".

Нащодавно американський актор Міша Коллінз особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.

Нагадаємо, лідер легендарного американського метал-гурту Metallica Джеймс Хетфілд відвідав у США поранених українських захисників, які зараз проходять там лікування та реабілітацію. 

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