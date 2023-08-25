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Заднепровский резко высказался о коллеге из "Будиночку на щастя", которая живет в РФ

25 августа 2023 11:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Назар Заднепровский о своей коллеге-предательнице – живет в России, хотя сама из Украины
Главные герои комедийного телесериала "Будиночок на щастя". Фото: ТСН
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский актер и главный герой комедии "Скажене весілля" Назар Заднепровский дал откровенное интервью. Известный актер высказался про свою бывшую коллегу по сериалу "Будиночок на щастя" Галю Безрук, которая живет в России.

Откровенное интервью Назар Заднепровский дал Алесе Бацман на ее канале в YouTube.

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Что думает о Галине Безруке?

Украинский актер довольно резко высказался о своей коллеге по известному телесериалу "Будиночок на щастя". Он отметил, что она продолжает жить и активно работать в России, хотя сама она родом из Украины. По словам Назара Заднепровского, он о ней был лучшего мнения.

Назар Заднепровский на интервью у Алеси Бацман
Украинский актер Назар Заднепровский на интервью у Алеси Бацман. Фото: скриншот с YouTube

Также актер заявил, что лично с ней общался, когда она сказала, что для нее нет работы в Киеве. Оказывается, Галина Безрук в России находится, в основном, не из-за своего мужа, а из-за работы. Более того, в Украине у нее мама и дочь.

"Бог ей судья. Здесь ее родной Краматорск бомбят, а она выходит на красную дорожку кинофестиваля Михалкова. Я был о ней лучшего мнения. Я думал ее судьба заставила. У меня был личный разговор с ней. Сказала, что она актриса мюзик-холла, и для нее нет работы в Киеве. Она там из-за работы, а не из-за мужа даже. Могла спокойно сюда дочь перевезти. Здесь у нее мама. Человек перечеркивается. К сожалению", — заявил Назар Заднепровский.

Что известно о Галине Безруке?

35-летняя актриса родилась в городе Краматорск, но уже достаточно долго живет и работает в России. У нее есть муж, российский актер Артем Алексеев, с которым она вместе воспитывает общую дочь.

Галина Безрук со своим мужем и дочерью
Актриса Галина Безрук со своим мужем и дочерью. Фото: Instagram Галины Безрук

После начала войны в Украине она не покинула Россию и не осудила действия Владимира Путина.

Что актриса говорит о войне в Украине?

Актриса никак не комментирует события в Украине, хотя ее родители живут в Киеве. Она заявила, что она якобы не может решить проблему двух стран, поэтому "конфликтов нет". Но многие коллеги актрисы, живущие в Украине, совсем перестали поддерживать с ней связь.

Галина Безрук
Звезда сериала "Будиночок на щастя" Галина Безрук. Фото: Instagram Галины Безрук

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники очень адекватные люди, прекрасно понимающие, что я своими маленькими женскими руками не разрешу проблему двух стран. Так что конфликтов у нас нет. В любой стране могут быть плохие люди, поэтому точно не по национальному признаку надо судить, а по поступкам. Понимаю, что многое делается специально, чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", — отметила Галина Безрук.

Напомним, мы писали о том, что актер Назар Заднепровский рассказал, кому из россиян он дал бы украинское гражданство.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Галина Безрук заявила о разводе со своим мужем.

Также мы сообщали о том, что звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян вспомнил юные годы.

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