Назар Заднепровский о своей коллеге-предательнице – живет в России, хотя сама из Украины

Главные герои комедийного телесериала "Будиночок на щастя". Фото: ТСН

Украинский актер и главный герой комедии "Скажене весілля" Назар Заднепровский дал откровенное интервью. Известный актер высказался про свою бывшую коллегу по сериалу "Будиночок на щастя" Галю Безрук, которая живет в России.

Откровенное интервью Назар Заднепровский дал Алесе Бацман на ее канале в YouTube.

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Что думает о Галине Безруке?

Украинский актер довольно резко высказался о своей коллеге по известному телесериалу "Будиночок на щастя". Он отметил, что она продолжает жить и активно работать в России, хотя сама она родом из Украины. По словам Назара Заднепровского, он о ней был лучшего мнения.

Украинский актер Назар Заднепровский на интервью у Алеси Бацман. Фото: скриншот с YouTube

Также актер заявил, что лично с ней общался, когда она сказала, что для нее нет работы в Киеве. Оказывается, Галина Безрук в России находится, в основном, не из-за своего мужа, а из-за работы. Более того, в Украине у нее мама и дочь.

"Бог ей судья. Здесь ее родной Краматорск бомбят, а она выходит на красную дорожку кинофестиваля Михалкова. Я был о ней лучшего мнения. Я думал ее судьба заставила. У меня был личный разговор с ней. Сказала, что она актриса мюзик-холла, и для нее нет работы в Киеве. Она там из-за работы, а не из-за мужа даже. Могла спокойно сюда дочь перевезти. Здесь у нее мама. Человек перечеркивается. К сожалению", — заявил Назар Заднепровский.

Что известно о Галине Безруке?

35-летняя актриса родилась в городе Краматорск, но уже достаточно долго живет и работает в России. У нее есть муж, российский актер Артем Алексеев, с которым она вместе воспитывает общую дочь.

Актриса Галина Безрук со своим мужем и дочерью. Фото: Instagram Галины Безрук

После начала войны в Украине она не покинула Россию и не осудила действия Владимира Путина.

Что актриса говорит о войне в Украине?

Актриса никак не комментирует события в Украине, хотя ее родители живут в Киеве. Она заявила, что она якобы не может решить проблему двух стран, поэтому "конфликтов нет". Но многие коллеги актрисы, живущие в Украине, совсем перестали поддерживать с ней связь.

Звезда сериала "Будиночок на щастя" Галина Безрук. Фото: Instagram Галины Безрук

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники очень адекватные люди, прекрасно понимающие, что я своими маленькими женскими руками не разрешу проблему двух стран. Так что конфликтов у нас нет. В любой стране могут быть плохие люди, поэтому точно не по национальному признаку надо судить, а по поступкам. Понимаю, что многое делается специально, чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", — отметила Галина Безрук.

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