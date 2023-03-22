Зірка "Скаженого весілля" про те, кому б з росіян дав українське громадянство
Народний артист України, зірка фільмів "Скажене весілля", актор Назар Задніпровський, до початку повномасштабної війни дружив з багатьма російськими колегами. Втім, на якого думку, в країні-терористі є деякі знаменитості, які навіть заслуговують українське громадянство.
Про це Задніпровський розповів в інтерв'ю YouTube-програмі "Слава+".
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На думку Задніпровського, так звані "хороші руські" існують. І навіть декому з них він не проти, аби видали українські паспорти.
"Думаю, що так як і Невзорову, треба українське громадянство давати дуже хорошим, дуже правильним росіянам. Фейгін, Ахеджакова… А їх одиниці. Ви розумієте, на 140 мільйонів 5-10 осіб хороших. Так що, я думаю, десять паспортів ми не пошкодуємо і нехай їм буде добре в Україні", — заявив актор.
Нагадаємо, раніше ми писали, польска акторка Барбара Брильска назвала російську владу "проклятими комуністами" та порадила Ахеджаковій виїжджати з рф. Також ми розповідали, що минулого літа співачка Оля Полякова публічно просила Президента України Володимира Зеленського надати українське громадянство своїй подрузі, російській блогерці Ніці Білоцерківській. В країні-теророристі проти неї відкрили провадження. А тепер винесли вирок.