Назар Задніпровський про свою колегу-зрадницю – живе в Росії, хоча сама з України

Головні герої комедійного телесеріалу "Будиночок на щастя". Фото: ТСН

Український актор та головний герой комедії "Скажене весілля" Назар Задніпровський дал відверте інтерв’ю. Відомий актор висловився про свою колишню колегу по серіалу "Будиночок на щастя" Галю Безрук, яка живе в Росії.

Відверте інтерв’ю Назар Задніпровський дав Олесі Бацман на її каналі в YouTube.

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Що думає про Галину Безрук?

Український актор досить різко висловився про свою колегу по відомому телесеріалу "Будиночок на щастя". Він зазначив, що вона продовжує жити та активно працювати в Росії, хоча сама вона родом з України. За словами Назара Задніпровського, він про неї був кращої думки.

Український актор Назар Задніпровський на інтерв'ю в Олесі Бацман. Фото: скриншот з YouTube

Також актор заявив, що він особисто з нею спілкувався, коли вона сказала, що для неї немає роботи в Києві. Виявляється, Галина Безрук в Росії перебуває, здебільшого, не через свого чоловіка, а через роботу. Більш того, в Україні в неї мама та донька.

"Бог їй суддя. Тут її рідний Краматорськ бомблять, а вона виходить на червону доріжку кінофестивалю Михалкова. Я був про неї кращої думки. Я думав її доля змусила. У мене була особиста розмова з нею. Сказала, що вона — акторка мюзик-холу, і для неї немає роботи у Києві. Вона там через роботу, а не через чоловіка навіть. Могла спокійно сюди доньку перевезти. Тут у неї мама. Людина перекреслюється. На жаль", — заявив Назар Задніпровський.

Що відомо про Галину Безрук?

35-річна акторка народилася у місті Краматорськ, але вже досить тривалий час живе та працює в Росії. В неї є чоловік, російський актор Артем Алексєєв, з яким вона разом виховує спільну доньку.

Акторка Галина Безрук зі своїм чоловіком та донькою. Фото: Instagram Галини Безрук

Після початку війни в Україні вона не покинула Росію та не засудила дій Володимира Путіна.

Що акторка каже про війну в Україні?

Акторка ніяк не коментує події в Україні, хоча її батьки живуть у Києві. Вона заявила, що вона нібито не може вирішити проблему двох країн, тому "конфліктів немає". Але багато колег акторки, які живуть в Україні, зовсім перестали підтримувати з нею зв’язок.

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Галина Безрук. Фото: Instagram Галини Безрук

"Мої батьки живуть у Києві. Я щаслива, що вони та інші родичі дуже адекватні люди, які чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не вирішу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає. У будь-якій країні можуть бути погані люди, тому точно не за національною ознакою треба судити, а за вчинками. Розумію, що багато робиться спеціально, щоб нацькувати близьких один на одного, і я цьому не піддаюся", — зазначила Галина Безрук.

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Назар Задніпровський розповів, кому б з росіян він дав українське громадянство.

Раніше ми розповідали про те, що акторка Галина Безрук заявила про розлучення зі своїм чоловіком.

Також ми повідомляли про те, що зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян згадав юні роки.