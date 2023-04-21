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Гибель артиста балета Одесской оперы Янчишена прокомментировали в театре, где он работал

21 апреля 2023 11:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гибель артиста балета Одесской оперы Янчишена прокомментировали в театре, где он работал
Артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен на сцене. Фото: Facebook/OdesaOperaBallet
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кровавая война, которую развязал в Украине диктатор Путин со своими марионетками в Кремле, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей нашей страны. Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен.

В Facebook на трагедию отреагировало руководство Одесского театра оперы и балета.

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Ростислав Янчишен более десяти лет работал в Одесской опере, а в первые дни полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Балетки артиста сменились на армейские берцы, а музыка любимых спектаклей — на звуки минометной очереди. Одной из ярких партий Ростислава была партия погибающего на войне солдата в современном балетном дивертисменте "Держи". По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике", — говорится в сообщении.

Артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен на фронте Фото: Facebook/OdesaOperaBallet

Коллеги Ростислава не могут поверить в столь роковое стечение обстоятельств. В социальных сетях воспоминаниями делятся десятки работников культурного направления.

"Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", — заявил заведующий балетной труппой Одесского театра Гарри Севоян.

Артист балета Одесского оперного театра Ростислав Янчишен. Фото: Facebook/OdesaOperaBallet

Напомним, ранее мы писали, что на войне погиб участник группы SilverTown, звездный защитник Украины Андрей Касенюк. Также мы рассказывали, что в боях под Соледаром погиб двоюродный брат певицы Ирины Федишин, защитник Украины Роман Климкович.

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