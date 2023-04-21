Загибель артиста балету Одеської опери Янчишена прокоментували в театрі, де він працював

Артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен на сцені. Фото: Facebook/OdesaOperaBallet

Кривава війна, яку розв’язав в Україні диктатор Путін зі своїми маріонетками в Кремлі, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої країни. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен.

У Facebook на трагедію відреагувало керівництво Одеського театру опери та балету.

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Ростислав Янчишен понад десять років працював в Одеській опері, а в перші дні повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України.

"Балетки артиста змінилися на армійські берці, а музика улюблених вистав - на звуки мінометної черги. Однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті "Тримай". За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка", — йдеться в дописі.

Артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен на фронті. Фото: Facebook/OdesaOperaBallet

Колеги Ростислава не можуть повірити в такий роковий збіг обставин. У соціальних мережах спогадами діляться десятки працівників культурного напрямку.

"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", — заявив завідувач балетної трупи Одеського театру Гаррі Севоян.

Артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. Фото: Facebook/OdesaOperaBallet

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