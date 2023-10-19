Защитница Украины Эмеральд пожаловалась на мужа — он угрожает жестокой расправой

Евгений Стипанюк и Евгения Эмеральд. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Недавно заявившая о расставании со своим мужем военным Евгением Стипанюком снайпер Евгения Эмеральд рассказала, что экс-любимый угрожает ей убийством.

Об этом женщина призналась в своем Instagram, где показала переписку.

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Евгения Эмеральд, снайпер ВСУ с позывным Жанна д'Арк, рассказала на своей странице в Instagram, что стала жертвой домашнего насилия. Ее муж, за историей любви с которым наблюдала вся страна, оказался тираном.

Женщина обнародовала переписки и его голосовые сообщения, в которых он обзывает Евгению, а также угрожает ей.

"Этот год, пока я на фронте, я за тобой, б*ядь, поставлю слежку, даже пос*ать пойдешь, за тобой будут смотреть. Но если мне пацаны отчитаются, что какой-то там чувак взял, б*ядь, мою дочку просто подержать на руках, я взорву тебя вместе с ним", – сказал муж в одном из сообщений.

Он обвинял бывшую в том, что она брала деньги без его разрешения и потребовал вернуть. А также обвинял в измене.

Скриншот c видео в Instagram: emerald.evgeniya

Якобы Эмеральд сама призналась, что изменила мужу, однако оказалось, что таким образом она просто хотела ранить его, интрижки на самом деле не было. Однако Евгений Стипанюк уже не поверил жене.

"Я напишу заявление, что моя жена шалава и все... Ты сейчас кормишь ребенка, я хочу, чтобы ты была спокойна. Тебя я бить не собираюсь. То, что ты шалава – это факт. Вчера ты мне это показала и доказала" . – эмоционировал военный в сообщениях.

Также он заверил, что заберет ребенка у военной, но когда она перестанет его кормить грудью. А Эмеральд сказала, что вывезет ребенка заграницу.

Скриншот c видео в Instagram: emerald.evgeniya

В сообщении женщина призвала лидеров мнений и медиа обратить внимание на эту ситуацию и распространить ее, ведь она хочет на своем примере показать, что нужно говорить об абьюзивных отношениях и бороться с ними.

В комментариях мнения разделились, некоторые поддерживают Евгению, а некоторые считают, что ситуация освещена только с одной стороны и в ней нужно разобраться.

Напомним, военная, за историей любви и беременностью которой наблюдала вся страна, разводится.

Также мы писали, что Евгения Эмеральд поделилась, как переживала расставание с мужем.