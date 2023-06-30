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Влюбленный фотограф: муж Хайди Клум показал крупным планом ее модельные формы

30 июня 2023 18:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Человек Гайди Клум показал крупным планом ее модельные формы.
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Хайди Клум, недавно отметившая 50-летие, отправилась на отдых с мужем. Пара загорала и нежилась в морских волнах.

Возлюбленный Гайди, муж Том Каулиц, даже устроил ей фотосессию, которую модель показала в своем Instagram.

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Романтический отдых

Модель и ее муж часто выставляют свои чувства на показ. Парочка целуется на красной дорожке и делится с фанатами откровенными фотографиями семейной жизни.

"Романтический отдых", — подписала очередную публикацию Хайди.

Модель Хайди Клум з супругом Томом Каулицем. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
Модель Хайди Клум з супругом Томом Каулицем. Фото: instagram.com/heidiklum/

На снимках топ-модель хвастает модельными формами в дизайнерском купальнике и катается на лодке.

Хайди была замужем за стилистом Риком Пипино. Впоследствии закрутила роман из Флавио Бриаторе, от которого родила дочь Ленни. Кстати, девочка тоже пошла по стопам матери и стала моделью.

В 2005 году Хайди вышла замуж за певца Seal, в браке с которым родила двоих детей. Модель разошлась с музыкантом в 2014 году. Уже в 2019 году Клум вышла замуж за Тома Каулица.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как и ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

Ранее Хайди Клум появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в откровенном желтом платье бренда Zuhair Murad с пышными рукавами и вырезами в зоне декольте. Во время позирования перед камерами, из-за активной жестикуляции руками, Клум засветила сосок. Теперь пикантные фотографии супермодели активно обсуждают в соцсетях.

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