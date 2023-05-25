Гайді Клум засвітила груди у дуже відвертій сукні на червоній доріжці в Каннах

Супермодель Гайді Клум в Каннах. Фото: Reuters

На 76-му Каннському міжнародному кінофестивалі, який проходить на Лазурному узбережжі Франції, відбулася прем'єра фільму "Рагу Додена Буффана" режисера Чан Ань Хунга. Світський захід відвідали десятки зірок. Втім найбільший ажіотаж спричинила поява німецької супермоделі Гайді Клум.

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Суперзірка світових подіумів, яка за тиждень святкуватиме 50-річчя, з’явилась на червоній доріжці у відвертій жовтій сукні бренду Zuhair Murad з пишними рукавами та вирізами в зоні декольте.

Втім, під час позування перед камерами, через активну жестикуляцію руками, Клум засвітила сосок перед всією кіноспільнотою. А тепер пікантні фотографії супермоделі активно обговорюють у соцмережах.

Супермодель Гайді Клум в Каннах. Фото: Twitter/BBye993

Супермодель Гайді Клум в Каннах. Фото: Twitter/PaulGoward

Користувачі впевнені — це не випадковість, і таким чином Гайді хотіла привернути всю увагу до себе. Сама ж супермодель опублікувала фото з балкона та закрила коментарі.

А ось так сукня сиділа на моделі, яка брала участь у нещодавньому показі бренду Zuhair Murad, який належить однойменному ліванському модельєру.

Модний показ бренду Zuhair Murad. Фото: Twitter/itgirlenergy

Нагадаємо, раніше ми писали, що французька супермодель Сінді Бруна з'явилася на кінофестивалі у Каннах у капелюсі від українського дизайнера Руслана Багінського. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс вийшла на червону доріжку Каннського міжнародного кінофестивалю в шльопанцях.