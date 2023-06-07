Гайді Клум знялась у фотосесії з донькою

Хайді та Ленні Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

Фото Ленні Клум з'явились в Instagram глянцю Super.

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На знімках 19-річна красуня позує з мамою у яскравих образах. Ленні та Гайді прикрасили дві різні обкладинки видання Super.

Ленні Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Ленні Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Гайді та Ленні Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Гайді Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Гайді Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Гайді Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Гайді Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Ленні Клум. Фото: instagram.com/supermagazinenyc/

Для фотосесії Гайді Клум приміряла топ-сітку від Tom Ford, а Ленні взагалі відмовилась від одягу, одягнувши лише прикраси від Jacob & Co.

Це не перша спільна фотосесія мами та доньки. Раніше вони знялись у рекламі відомого бренду білизни.

Раніше Гайді була заміжня за стилістом Ріком Піпіно. Згодом закрутила роман з Флавіо Бріаторе, від якого народила доньку Ленні. До речі, дівчинка також пішла стопами матері і стала моделлю.

У 2005 році Гайді вийшла заміж за співака Seal, у шлюбі з яким народила двох дітей. Модель розійшался з музикантом в 2014 році. Вже у 2019 році Клум вийшла заміж за Тома Кауліца.

Нагадаємо, Гайді Клум з’явилась на червоній доріжці Каннського кінофетисвалю у відвертій жовтій сукні бренду Zuhair Murad з пишними рукавами та вирізами в зоні декольте. Під час позування перед камерами, через активну жестикуляцію руками, Клум неочікуванно засвітила бюст.

Раніше чоловік моделі Том Каулітц влаштував для неї імпровізовану фотосесію на пляжі. На фото, якими гордо поділилася Гайді, вона позує у чорному бікіні та ніжиться топлес у компанії коханого.