Чоловік Гайді Клум показав крупним планом її модельні форми

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум, яка нещодавно відзначила 50-річчя, вирушила на відпочинок з чоловіком. Пара засмагала та ніжилася в морських хвилях.

Коханий Гайді, чоловік Том Кауліц, навіть влаштував їй фотосесію, яку модель показала у своєму Instagram.

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Романтичний відпочинок

Модель та її чоловік часто виставляють на показ свої почуття. Парочка цілується на червоній доріжці та ділиться з фанатами відвертими світлинами сімейного життя.

"Романтичний відпочинок", — підписала чергову публікацію Гайді.

Модель Гайді Клум з чоловіком Томом Кауліцом. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Модель Гайді Клум з чоловіком Томом Кауліцом. Фото: instagram.com/heidiklum/

На знімках топ-модель хизується модельними формами у дизайнерському купальнику та катається та човні.

Гайді була заміжня за стилістом Ріком Піпіно. Згодом закрутила роман з Флавіо Бріаторе, від якого народила доньку Ленні. До речі, дівчинка також пішла стопами матері і стала моделлю.

У 2005 році Гайді вийшла заміж за співака Seal, у шлюбі з яким народила двох дітей. Модель розійшался з музикантом в 2014 році. Вже у 2019 році Клум вийшла заміж за Тома Кауліца.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

Раніше Гайді Клум з’явилась на червоній доріжці Каннського кінофетисвалю у відвертій жовтій сукні бренду Zuhair Murad з пишними рукавами та вирізами в зоні декольте. Під час позування перед камерами, через активну жестикуляцію руками, Клум засвітила сосок. Тепер пікантні фотографії супермоделі активно обговорюють у соцмережах.