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Замуж вслепую — Ирина Билык обручилась с незнакомцем во время концерта

15 ноября 2023 15:54
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Замуж вслепую – Ирина Билык обручилась с незнакомцем во время концерта
Скриншот со страниц instagram.com/mykolay_onyshchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Ирине Билык, которая вчера в рамках своего тура выступила во Львове, поклонник сделал предложение руки и сердца. Певица приняла его и, более того, даже поцеловалась с незнакомцем.

Видео неожиданного события опубликовала в Instagram.

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"Хотелось иметь такого мужа, как ты"

Во время последнего концерта Ирины Билык ее постоянный поклонник, которого зовут Николай Онищук, вышел на сцену с букетом цветов и стал на одно колено.

 

Мужчина признался в любви певице и предложил выйти за него замуж. Как принято, протянул Ирине кольцо.

Исполнительница почти без колебаний приняла предложение. Она призналась, что видела его раньше, однако близко они не были знакомы.

 

"Наверное, все могут подумать, что мы в каком-то шоу. Для меня любовь — это и верность, честность. Обязательно честность. Мне бы очень хотелось иметь такого мужчину, как ты. Но ведь мы совсем не знакомы, хотя я просто вижу тебя в зале и я очень счастлива, когда ты со мной на всех концертах",  ответила певица.

 

Ирина Билык
Скриншот со сторис instagram.com/mykolay_onyshchuk

Ирина Билык дала незнакомцу надеть обручальное кольцо себе на палец. Аргументировала это тем, что не может отказать Николаю.

"И сейчас я подумала, ну это будет неправильно сказать человеку, который меня любит и который мне тоже нравится, кстати... Это будет очень неправильно сказать "нет", — сказала Ирина.

После этого мужчина решился поцеловать звезду в губы, она тоже не отказалась. А после дала жениху обещание.

 

Скриншот со сторис instagram.com/mykolay_onyshchuk

"Я могу пообещать, ты будешь единственным из поклонников, за кого я согласилась выйти замуж",  сказала Николаю певица.

На своей странице в Instagram она спросила поклонников, как они относятся к женитьбе "вслепую". Однако впоследствии по какой-то причине закрыла комментарии.

Напомним, Ирина Билык перепела на украинский песню, посвященную Дикусару.

Также мы писали, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко устроили поцелуи под шампанское.

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