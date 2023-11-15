Заміж наосліп — Ірина Білик заручилася з незнайомцем під час концерту

Скриншот зі сторіс instagram.com/mykolay_onyshchuk

Ірині Білик, яка вчора в рамках свого туру виступила у Львові, прихильник зробив пропозицію руки та серця. Співачка прийняла її і, більше того, навіть поцілувалася з незнайомцем.

Відео неочікуваної події опублікувала в Instagram.

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"Хотілось мати такого чоловіка, як ти"

Під час останнього концерту Ірини Білик її постійний прихильник, якого звати Микола Онищук, вийшов на сцену з букетом квітів і став на одне коліно.

Чоловік зізнався у коханні співачці і запропонував вийти за нього заміж. Як прийнято, протягнув Ірині обручку.

Виконавиця майже не вагаючись прийняла пропозицію. Вона зізналася, що вже бачила його раніше, проте близько вони не були знайомі.

"Напевно, всі можуть подумати, що ми в якомусь шоу. Для мене кохання — це і вірність, і чесність. Обов'язково чесність. Мені б дуже хотілось мати такого чоловіка, як ти. Але ж ми зовсім незнайомі, але я просто бачу тебе в залі, і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах", — відповіла співачка.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mykolay_onyshchuk

Ірина Білик дала незнайомцю одягнут обручку собі на палець. Аргументувала це тим, що не може відмовити Миколі.

"І зараз я подумала, ну це буде неправильно сказати людині, яка мене любить, і яка мені теж подобається, до речі... Це буде дуже неправильно сказати "ні", — сказала Ірина.

Після цього чоловік наважився поцілувати зірку у губи, вона також не відмовилася. А після дала нареченому обіцянку.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mykolay_onyshchuk

"Я можу пообіцяти, ти будеш єдиним з прихильників, за кого я погодилася вийти заміж", — сказала Миколі співачка.

На своїй сторінці в Instagram вона запитала прихильників, як вони ставляться до одруження "наосліп". Проте згодом з якоїсь причини закрила коментарі.

Нагадаємо, Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару.

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