Замужняя Анна Тринчер превратилась в официантку и целовалась с другим
Певица Анна Тринчер и исполнитель DEMCHUK показали настоящую страсть в новом клипе на песню "Цілуй", которая уже стала популярной среди поклонников.
Премьера видео состоялась на YouTube.
Флиртовала и целовалась с другим
Недавно певица Анна Тринчер и главный романтик страны DEMCHUK выпустили совместную работу "Цілуй", которая получила тысячи положительных отзывов на столь горячий дуэт. Сегодня же певцы представляют клип на песню, который усиливает историю любви и значимость поцелуя влюбленных пар.
"Наша видеоработа только доказывает то, что любовь невозможна без первых секунд страсти и флирта. "Целуй" — о том же желании, которое находится внутри каждого человека, но открывается только при встрече той самой, настоящей любви", – прокомментировала Тринчер.
Сюжет клипа разворачивается в ресторане, где между главными героями внезапно возникает особая химия. Анна Тринчер превратилась в соблазнительную официантку, а загадочным незнакомцем выступил артист DEMCHUK. Вдвоем они как зачарованные попадают в другую реальность, где кроме них не существует никого вокруг.
Только за час клип собрал более 10 тысяч просмотров. Поклонникам понравились работа, однако они переживают за отношения Ани с ее мужем блоггером Александром Волошиным. Ведь страсть между ней и Демчуком выглядит очень реально.
Съемки клипа проходили в закрытом ресторане всю ночь, с позднего вечера до завершения комендантского часа. Режиссером видео стал Антон Пожидаев.
Напомним, Анна Тринчер засветила обнаженные ягодицы в откровенной фотосессии.
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