Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Замужняя Анна Тринчер превратилась в официантку и целовалась с другим arrow

Замужняя Анна Тринчер превратилась в официантку и целовалась с другим

8 ноября 2023 12:26
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Певица Анна Тринчер и исполнитель DEMCHUK показали настоящую страсть в новом клипе на песню "Цілуй", которая уже стала популярной среди поклонников.
Анна Тринчер и DEMCHUK на съемках клипа. Фото: менеджмент дуэта
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Певица Анна Тринчер и исполнитель DEMCHUK показали настоящую страсть в новом клипе на песню "Цілуй", которая уже стала популярной среди поклонников.

Премьера видео состоялась на YouTube.

Читайте также:

Флиртовала и целовалась с другим

Недавно певица Анна Тринчер и главный романтик страны DEMCHUK выпустили совместную работу "Цілуй", которая получила тысячи положительных отзывов на столь горячий дуэт. Сегодня же певцы представляют клип на песню, который усиливает историю любви и значимость поцелуя влюбленных пар.

 

"Наша видеоработа только доказывает то, что любовь невозможна без первых секунд страсти и флирта. "Целуй" — о том же желании, которое находится внутри каждого человека, но открывается только при встрече той самой, настоящей любви", – прокомментировала Тринчер.

Сюжет клипа разворачивается в ресторане, где между главными героями внезапно возникает особая химия. Анна Тринчер превратилась в соблазнительную официантку, а загадочным незнакомцем выступил артист DEMCHUK. Вдвоем они как зачарованные попадают в другую реальность, где кроме них не существует никого вокруг.

 

Анна Тринчер и Демчук
Анна Тринчер и DEMCHUK на съемках клипа. Фото: менеджмент дуэта

Только за час клип собрал более 10 тысяч просмотров. Поклонникам понравились работа, однако они переживают за отношения Ани с ее мужем блоггером Александром Волошиным. Ведь страсть между ней и Демчуком выглядит очень реально.

Съемки клипа проходили в закрытом ресторане всю ночь, с позднего вечера до завершения комендантского часа. Режиссером видео стал Антон Пожидаев.

 

Анна Тринчер на съемках клипа. Фото: менеджмент дуэта

Напомним, Анна Тринчер засветила обнаженные ягодицы в откровенной фотосессии.

Также мы писали, что на фоне слухов о разводе Тринчер представила романтический дуэт с молодым певцом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме