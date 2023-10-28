Анна Трінчер засвітила оголені сідниці у відвертій фотосесії

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер вразила підписників відвертим контентом. Анна знялась у спокусливій фотосесії, оголивши пікантні місця.

Фото Анна розмістила на своїй сторінці у Instagram.

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На фото, якими співачка поділилася у соціальній мережі, вона позує у топі та білизні. Прихильники були вражені зйомкою і засипали зірку компліментами.

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Блогерка та співачка Анна Трінчер Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Очевидно, що ти мене хочеш", — прокоментувала фото зірка.

У січні 2022 року Анна збільшила груди. Зірка говорить, що не розуміє людей, які з осудом ставляться до тих, хто наважився на пластичну хірургію.

"Ця операція дуже додала мені впевненості, дорослості. У мене широкі бедра, і мені завжди не вистачало "балансу" зверху. Саме моя операція пройшла ідеально, реабілітація не була складною, через місяць після операції я вже бачила результат і була дуже задоволена. На радощах я пішла купляти гарну білизну, сукні, топи, викинула незручні ліфи зі здоровенним пушапом і кісточками, в яких влітку ходити — жах. Я дуже рада, що вирішила зробити цей крок. Шрами. Вони є, маленькі і майже не помітні. Я їх не соромлюсь, а навпаки, це нагадування мені про мою сміливість і трансформацію! Розмір. Ідеальний! Я дуже рада, що послухалась хірурга, в мене пропорційний, натуральний розмір, ідеальна форма, не більше не менше. Чи хочу я більше — однозначно ні", — розповіла зірка.

Анна порадила, подумати перед тим, як робити мамопластику, здати усі необхідні аналізи, не нехтувати реабілітаційним періодом (це ледь не найважливіше), дотримуватися порад лікаря, не економити на ньому. Анна переконана, що краще назбирати грошей і зробити пізніше, "ніж вам надують дві кульки, які дивляться в різні боки, і ви будете жалкувати". Зірка порадила віднестися до цього максимально відповідально.

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