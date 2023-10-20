Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На тлі чуток про розлучення Трінчер презентувала романтичний дует з молодим співаком arrow

На тлі чуток про розлучення Трінчер презентувала романтичний дует з молодим співаком

20 жовтня 2023 10:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На тлі чуток про розлучення Трінчер презентувала романтичний дует з молодим співаком
Музичні виконавці Анна Трінчер та Василь Демчук (DEMCHUK). Фото: менеджмент співачки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Анна Трінчер, про особисте життя якої останнім часом багато розмов в соцмережах, презентувала пристрасну композицію "Цілуй". Молода артистка записала її зі співаком DEMCHUK (Василь Демчук).

Трек з’явився в соцмережах знаменитостей, на YouTube Трінчер та музичних платформах.

Читайте також:

Новий дует Анни Трінчер

За словами молодих виконавців, "Цілуй" — це пісня про шалене захоплення, яке збиває з ніг. А бажання відчути смак губ одне одного настільки сильне та всеосяжне, що змушує забути про весь навколишній світ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Цій пісні неможливо не підспівувати, під неї хочеться танцювати та закохуватися. Вона про ті самі палкі стосунки, коли у вас все тільки-тільки починається. Звичайно, ми з DEMCHUK вклали в роботу власні історії, вони десь там сховані між рядків, але кожен точно прочитає головний емоційний меседж треку — пристрасне кохання, що забирає в полон", — прокоментувала прем’єру Трінчер.

Вперше артисти виконали трек наживо до офіційної премʼєри на грандіозній премії порталу "МУЗВАР". Тоді відео з виступом завірусилося в мережі та набрало понад 100 тисяч переглядів.

"Ми не очікували, що отримаємо настільки багато крутих відгуків після виступу, мені обірвали дірект з питаннями, коли вийде пісня. Тож я щасливий нарешті її презентувати. Ми творили з Анею у синергії і творчій любові. Для мене "Цілуй" це пісня про той особливий момент, коли я дивлюсь в очі дівчині, щоб зрозуміти, чи хочу спробувати на смак її губи. Це пісня про пристрасть, яка виникає між чоловіком та жінкою в одну секунду та яку неможливо загасити", — підсумував DEMCHUK.

Нагадаємо, раніше ми писали, яки українські артисти подали заявку на премію "Ґреммі". Також ми розповідали, що Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі