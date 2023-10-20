На тлі чуток про розлучення Трінчер презентувала романтичний дует з молодим співаком

Музичні виконавці Анна Трінчер та Василь Демчук (DEMCHUK). Фото: менеджмент співачки

Співачка Анна Трінчер, про особисте життя якої останнім часом багато розмов в соцмережах, презентувала пристрасну композицію "Цілуй". Молода артистка записала її зі співаком DEMCHUK (Василь Демчук).

Трек з’явився в соцмережах знаменитостей, на YouTube Трінчер та музичних платформах.

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За словами молодих виконавців, "Цілуй" — це пісня про шалене захоплення, яке збиває з ніг. А бажання відчути смак губ одне одного настільки сильне та всеосяжне, що змушує забути про весь навколишній світ.

"Цій пісні неможливо не підспівувати, під неї хочеться танцювати та закохуватися. Вона про ті самі палкі стосунки, коли у вас все тільки-тільки починається. Звичайно, ми з DEMCHUK вклали в роботу власні історії, вони десь там сховані між рядків, але кожен точно прочитає головний емоційний меседж треку — пристрасне кохання, що забирає в полон", — прокоментувала прем’єру Трінчер.

Вперше артисти виконали трек наживо до офіційної премʼєри на грандіозній премії порталу "МУЗВАР". Тоді відео з виступом завірусилося в мережі та набрало понад 100 тисяч переглядів.

"Ми не очікували, що отримаємо настільки багато крутих відгуків після виступу, мені обірвали дірект з питаннями, коли вийде пісня. Тож я щасливий нарешті її презентувати. Ми творили з Анею у синергії і творчій любові. Для мене "Цілуй" — це пісня про той особливий момент, коли я дивлюсь в очі дівчині, щоб зрозуміти, чи хочу спробувати на смак її губи. Це пісня про пристрасть, яка виникає між чоловіком та жінкою в одну секунду та яку неможливо загасити", — підсумував DEMCHUK.

Нагадаємо, раніше ми писали, яки українські артисти подали заявку на премію "Ґреммі". Також ми розповідали, що Трінчер гнівно відреагувала на чутки про своє розлучення з Волошиним.