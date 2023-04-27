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Замок Пугачевой и Галкина приобрел известный шоумен: что теперь там будет

27 апреля 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Замок Пугачевой и Галкина приобрел известный шоумен: что теперь там будет
Замок больше не принадлежит супругам. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Роскошный замок в селе Грязь вблизи Москвы, который юморист Максим Галкин построил для своей жены-певицы Аллы Пугачевой, приобрел российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий.

Об этом он сам сообщил российским СМИ.

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К тому же, поделился планами. Оказывается, из элитного жилья, которое якобы продавалось за миллиард рублей (453 млн гривен), скандальный певец хочет сделать морг.

Новый владелец замка Пугачевой и Галкина. Фото из открытых источников

"Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по ритуальному бизнесу, поскольку я являюсь Президентом "союза профессиональных ритуальных агентов", — заявил Барецкий.

Он рассказал, что жить в замке Пугачевой и Галкина никто не собирается, потому что они с коллегами решили сделать из него элитный морг.

Из имения Пугачевой хотят сделать морг. Фото: скриншот

"Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбищах со времен Ивана Грозного до наших дней", — вот такими планами поделился новый владелец элитной недвижимости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми переехали жить в Израиль, продали свой замок в подмосковном поселке Грязь. Известно, что за недвижимость пара просила 1 миллиард рублей, это больше 12 миллионов долларов.

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