Замок Пугачевой и Галкина приобрел известный шоумен: что теперь там будет

Замок больше не принадлежит супругам. Фото: Instagram

Роскошный замок в селе Грязь вблизи Москвы, который юморист Максим Галкин построил для своей жены-певицы Аллы Пугачевой, приобрел российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий.

Об этом он сам сообщил российским СМИ.

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К тому же, поделился планами. Оказывается, из элитного жилья, которое якобы продавалось за миллиард рублей (453 млн гривен), скандальный певец хочет сделать морг.

Новый владелец замка Пугачевой и Галкина. Фото из открытых источников

"Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по ритуальному бизнесу, поскольку я являюсь Президентом "союза профессиональных ритуальных агентов", — заявил Барецкий.

Он рассказал, что жить в замке Пугачевой и Галкина никто не собирается, потому что они с коллегами решили сделать из него элитный морг.

Из имения Пугачевой хотят сделать морг. Фото: скриншот

"Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбищах со времен Ивана Грозного до наших дней", — вот такими планами поделился новый владелец элитной недвижимости.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми переехали жить в Израиль, продали свой замок в подмосковном поселке Грязь. Известно, что за недвижимость пара просила 1 миллиард рублей, это больше 12 миллионов долларов.