Замок Пугачевой и Галкина приобрел известный шоумен: что теперь там будет
Роскошный замок в селе Грязь вблизи Москвы, который юморист Максим Галкин построил для своей жены-певицы Аллы Пугачевой, приобрел российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий.
Об этом он сам сообщил российским СМИ.
К тому же, поделился планами. Оказывается, из элитного жилья, которое якобы продавалось за миллиард рублей (453 млн гривен), скандальный певец хочет сделать морг.
"Это я купил замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по ритуальному бизнесу, поскольку я являюсь Президентом "союза профессиональных ритуальных агентов", — заявил Барецкий.
Он рассказал, что жить в замке Пугачевой и Галкина никто не собирается, потому что они с коллегами решили сделать из него элитный морг.
"Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбищах со времен Ивана Грозного до наших дней", — вот такими планами поделился новый владелец элитной недвижимости.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми переехали жить в Израиль, продали свой замок в подмосковном поселке Грязь. Известно, что за недвижимость пара просила 1 миллиард рублей, это больше 12 миллионов долларов.