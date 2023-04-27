Замок Пугачової та Галкіна придбав відомий шоумен: що тепер там буде

Замок більше не належить подружжю. Фото: Іnstagram

Розкішний замок у селі Грязь поблизу Москви, який гуморист Максим Галкін побудував для своєї дружини-співачки Алли Пугачової придбав російський шоумен і продюсер, ексучасник гурту "Ленінград" Стас Барецький.

Про це він сам повідомив російським ЗМІ.

Читайте також:

До того ж поділився планами. Виявляється, з елітного житла, котре, начебто, продавалося за мільярд рублів (453 млн гривень), скандальний співак хоче зробити морг.

Новий власник замку Пугачової та Галкіна. Фото з відкритих джерел

"Це я купив замок Алли Борисівни буквально нещодавно. Але я придбав його не один, а зі своїми колегами з ритуального бізнесу, оскільки я є Президентом "союзу професійних ритуальних агентів", — заявив Барецький.

Він розповів, що жити в замку Пугачової та Галкіна ніхто не збирається, бо вони з колегами вирішили зробити з нього елітний морг.

З маєтку Пугачової хочуть зробити морг. Фото: скріншот

"Він буде призначений для нашої еліти. Також там буде крематорій та майстерня. А ще я маю ідею створити на території музей історії цвинтарної справи, де можна буде дізнатися все про цвинтарі з часів Івана Грозного до наших днів", — от такими планами поділився новий власник елітної нерухомості.

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми переїхали жити до Ізраїлю, продали свій замок у підмосковному селищі Грязь. Відомо, що за нерухомість пара запросила 1 мільярд рублів, це більше 12 мільонів доларів.