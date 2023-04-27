Замок Пугачової та Галкіна придбав відомий шоумен: що тепер там буде
Розкішний замок у селі Грязь поблизу Москви, який гуморист Максим Галкін побудував для своєї дружини-співачки Алли Пугачової придбав російський шоумен і продюсер, ексучасник гурту "Ленінград" Стас Барецький.
Про це він сам повідомив російським ЗМІ.
До того ж поділився планами. Виявляється, з елітного житла, котре, начебто, продавалося за мільярд рублів (453 млн гривень), скандальний співак хоче зробити морг.
"Це я купив замок Алли Борисівни буквально нещодавно. Але я придбав його не один, а зі своїми колегами з ритуального бізнесу, оскільки я є Президентом "союзу професійних ритуальних агентів", — заявив Барецький.
Він розповів, що жити в замку Пугачової та Галкіна ніхто не збирається, бо вони з колегами вирішили зробити з нього елітний морг.
"Він буде призначений для нашої еліти. Також там буде крематорій та майстерня. А ще я маю ідею створити на території музей історії цвинтарної справи, де можна буде дізнатися все про цвинтарі з часів Івана Грозного до наших днів", — от такими планами поділився новий власник елітної нерухомості.
Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми переїхали жити до Ізраїлю, продали свій замок у підмосковному селищі Грязь. Відомо, що за нерухомість пара запросила 1 мільярд рублів, це більше 12 мільонів доларів.