Пугачова та Галкін, які виступили проти війни в Україні, продали свій замок під Москвою

Алла Пугачова та Максим Галкін у своєму підмосковному замку. Фото: Instagram/maxgalkinru

Алла Пугачова та Максим Галкін, які разом з дітьми переїхали жити до Ізраїлю, продали свій замок у підмосковному селищі Грязь. Відомо, що за нерухомість пара запросила 1 мільярд рублів (це більше 12 мільонів доларів, — Ред.).

Про це стало відомо з джерел, які близькі до зіркової родини.

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Після початку повномаштабного вторгнення Максим Галкін закликав зупинити війну, через що вже згодом став іноагентом. Алла Пугачова закликала теж зробити її іноагентом за підтримку чоловіка.

Про те, що пара планує продати замок, стало відомо ще влітку, коли Пугачова повернулася в Росію, аби владнати справи з продажем нерухомості. Тоді росЗМІ багато писали про те, що нерухомість пари начебто конфіскована, але ці чутки не підтвердилися.

Відомо, що підписання угоди декілька разів зривалося. Невідомий олігарх мав намір придбати замок за 700 мільонів рублів, але Пугачова була непохитною і дочекалася іншого, який зміг заплатити повну ціну. Його ім'я поки тримається в секреті.

Нагадаємо, в Росії просять перевірити доньку Пугачової та старшого онука щодо підтримки ЗСУ.

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