Рамзан Кадыров публично унизил юмориста Семена Слепакова

Российский юморист Семен Слепаков не поддержал кровавую политику кремля

Некоторые российские знаменитости открыто не поддержали кровавую политику кремля. В их числе и юморист, в прошлом капитан команды КВН "Сборная Пятигорская", продюсер и главный автор шоу "Наша Russia", резидент Comedy club Семен Слепаков. Он покинул территорию россии.

В своем Telegam канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал Слепакову большое стихотворение-унижение.

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Так сказать "произведение" главаря террористов состоит из десяти небольших четверостиший. Его авторство Кадыров не уточнил. В сатирически-язвительной форме поклонник путина унижает Слепакова, шутливо сравнивая того с Бродским, Есениным, Пушкиным и другими русскими поэтами.

"Он тут недавно, нацистам в угоду сбацал про "русскую маму" народу. Вот и узнали все матери враз — кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь. Тошно мне здесь разбирать эти "вирши". Был популярный хохмач — да и вышел. Мода пошла у зажравшихся хамов — хором кормилицу бывшую хаять! Ну ничего! Мы все сами осилим… Есть еще "Пушкины" в недрах россии, что о героях баталий жестоких славные песни оставят потомкам", — возмущается Кадыров.

Далее осуждается "отсутствие" у Слепакова чувство "патриотизма" и его пренебрежительные высказывания в адрес страны-террориста.

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома". Жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?" — такими строчками завершает публичную "порку" Кадыров.

Путинисты требуют лишить Семена Слепакова российского гражданства из-за сатирической колыбельной, посвященной бесславно погибшим на войне оккупантам. Артист буквально вложил в строки песни всю пропаганду, ежедневно звучащую с телеэкранов рф.

В россии на Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации местной армии. Соответствующую просьбу к председателю следственного комитета рф направил фонд защиты национального исторического наследия.

Юморист уехал из страны и живет с родителями в Израиле.

Напомним, ранее мы писали, что министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру. Компанию ей составили политики, журналисты и активисты ЛГБТ. Также мы рассказывали, что польская актриса Барбара Брыльска посоветовала уроженке Днепра, российской актрисе Лие Ахеджаковой уезжать из рф.