Рамзан Кадыров публично унизил юмориста Семена Слепакова

"Жги, хайпоед": главарь террористов Кадыров опубликовал стихотворение-унижение о Семене Слепакове
Некоторые российские знаменитости открыто не поддержали кровавую политику кремля. В их числе и юморист, в прошлом капитан команды КВН "Сборная Пятигорская", продюсер и главный автор шоу "Наша Russia", резидент Comedy club Семен Слепаков. Он покинул территорию россии.
В своем Telegam канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал Слепакову большое стихотворение-унижение.
-
Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне
-
Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно
-
Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика
-
Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения
-
Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР
-
Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством
-
В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения
-
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
-
На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт
-
Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились
Подробности
Так сказать "произведение" главаря террористов состоит из десяти небольших четверостиший. Его авторство Кадыров не уточнил. В сатирически-язвительной форме поклонник путина унижает Слепакова, шутливо сравнивая того с Бродским, Есениным, Пушкиным и другими русскими поэтами.
"Он тут недавно, нацистам в угоду сбацал про "русскую маму" народу. Вот и узнали все матери враз — кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь. Тошно мне здесь разбирать эти "вирши". Был популярный хохмач — да и вышел. Мода пошла у зажравшихся хамов — хором кормилицу бывшую хаять! Ну ничего! Мы все сами осилим… Есть еще "Пушкины" в недрах россии, что о героях баталий жестоких славные песни оставят потомкам", — возмущается Кадыров.
Далее осуждается "отсутствие" у Слепакова чувство "патриотизма" и его пренебрежительные высказывания в адрес страны-террориста.
"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома". Жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?" — такими строчками завершает публичную "порку" Кадыров.
Путинисты требуют лишить Семена Слепакова российского гражданства из-за сатирической колыбельной, посвященной бесславно погибшим на войне оккупантам. Артист буквально вложил в строки песни всю пропаганду, ежедневно звучащую с телеэкранов рф.
В россии на Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации местной армии. Соответствующую просьбу к председателю следственного комитета рф направил фонд защиты национального исторического наследия.
Юморист уехал из страны и живет с родителями в Израиле.
Напомним, ранее мы писали, что министерство юстиции рф включило в реестр иностранных агентов российскую певицу Земфиру. Компанию ей составили политики, журналисты и активисты ЛГБТ. Также мы рассказывали, что польская актриса Барбара Брыльска посоветовала уроженке Днепра, российской актрисе Лие Ахеджаковой уезжать из рф.