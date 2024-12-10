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Запаситесь попкорном — пять самых ожидаемых сериалов декабря

10 декабря 2024 23:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
5 премьер сериалов декабря
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/netflixua/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Декабрь радует долгожданными премьерами сериалов, которые идеально подойдут для уютных зимних вечеров. В этом месяце зрителей ждут интригующие сиквелы любимых историй и совершенно новые проекты.

Редакция Новини.LIVE подобрала для читателей 5 самых свежих подборок.

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Премьеры декабря

"Звездные войны: Скелет команды"

История о приключениях четырех детей, потерявшихся в другой галактике и пытающихся найти дорогу домой. Они встречают существ, похожих на потомков персонажей оригинальной кантины "Звездных войн", и встречают Джод На Навуда (Закон), который предлагает помочь им вернуться на Землю. Сериал вышел на экраны 3 декабря.

"Черные голуби"

Кира Найтли играет Гелен Уэбб, замужем за британским министром обороны (Эндрю Бьюкен), шпионит за ним для наемной организации по сбору информации под названием "Черные голуби". Когда любимого Хелен убивают, она оказывается в опасности, и ее куратор, роль которого с хладнокровным спокойствием исполняет Сара Ланкашир, обращается к старому другу Хелен Сэму (Бен Вишоу), чтобы тот помог защитить ее. Премьера прошла 5 декабря.

"100 лет одиночества"

Читатели любимого романа узнают Хосе Аркадио Буэндиа, основавшего Макондо, и главного героя его сына, полковника Аурелиано Буэндиа, а также сцены с привидениями, предчувствиями, приходом льда в город и подъемом красавицы Ремедиос на небеса. Премьера запланирована на 11 декабря на Netflix.

 

"За фасадом"

Главную роль играет звезда "Друзей" Лиза Кудроу. Супруги с ограниченными средствами, выставившие на продажу свой завидный дом 1920-х годов, наталкиваются на бешеный поток желающих его приобрести, но есть нюанс. В доме есть жуткая тайна, с которой придется столкнуться новым владельцам.

"Игра в кальмара"

Ли Чжун Чже, получивший "Эмми" за лучшую мужскую роль в драме, возвращается в этом сезоне в роли Ги Хуна. Он решил покончить с игрой изнутри и снова принял в ней участие. На этот раз после каждого раунда смертельной игры "Красный свет, зеленый свет" игроки голосуют за то, продолжать им игру или вернуться домой к нищей жизни. Премьера — 26 декабря на Netflix.

Напомним, ранее мы писали о пятерке атмосферных мультфильмов на тему Рождества. Также мы рассказывали, какие увлекательные фильмы выйдут в следующем году.

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

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