Даша Цветкова показала заплаканное лицо

Даша Цветкова. Фото: instagram.com/kvittkova

Экс-жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова показала эмоциональное видео. Звезда мотивирует подписчиков становиться лучше.

Видео, на котором Даша преодолевает стресс в спортзале, она выложила на своей странице в Instagram.

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Даша не скрывает, что иногда не может сдержать слез, и, по ее мнению, плакать полезно.

"Как я? Периодами. Как и все. И иногда быть не окей — это нормально. Если хочется плакать — делайте это. Рыдайте на взрыд и проживайте это. Пусть плохие эмоции выходят. Но потом поднимайтесь. Улыбайтесь себе в зеркало и работайте. Живите. Чувствуйте. Каждый день выбирайте становиться лучшей версией себя. Все обязательно получится", — призвала Квиткова.

Фоловеры оценили такую искренность и поблагодарила з то что Даша не стыдится эмоций присущих любому человеку.

Ранее Даша Квиткова вернулась из США, где устраивала соблазнительные фотосессии. После возвращения в Киев Квиткова, как и большинство украинцев, вынуждена ходить в укрытие из-за массированных обстрелов столицы. Звезда призналась в стороз, что до 4 утра с сыном скрывалась от ракет россиян.

Напомним, Даша Квиткова отдохнула в Майами. Звезда порадовала фолловеров очередной откровенной фотосессией.

Недавно Даша Квиткова прокомментировала отношения с Никитой Добрыниным.