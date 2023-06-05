Даша Квіткова показала заплакане обличчя

Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Ексдружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова показала емоційне відео. Зірка мотивує підписників ставати кращими.

Відео, на якому Даша долає стрес у спортзалі, вона виклала на своїй сторінці у Instagram.

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Даша не приховує, що часом не може стримати сліз, і, на її думку, плакати корисно.

"Як я? Періодами. Як і всі. І іноді бути не окей — це нормально. Якщо хочеться плакати — робіть це. Ридайте на взрид та проживайте це. Нехай погані емоції виходять. Але потім підіймайтесь. Усміхайтесь собі у дзеркало та працюйте. Живіть. Відчувайте. Кожного дня обирайте ставати кращою версією себе. Все обов’язково вийде", — закликала Квіткова.

Фоловери оцінили таку щирість і подякували за те що Даша боїться не показувати емоції, притаманні кожній людині.

Раніше Даша Квіткова повернулась з США, де влаштувала звабливі фотосесії. Після повернення до Києва Квіткова, як і більшість українців змушена ходити до укриття через масовані обстріли столиці. Зірка зізналась у сторіз, що до 4 ранку з сином ховалась від ракет росіян.

Нагадаємо, Даша Квіткова відпочила у Маямі. Зірка порадувала фоловерів черговою відвертою фотосесію.

Нещодавно Даша Квіткова прокоментувала стосунки з Микитою Добриніним.