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Заплатила за весь ресторан: фанатка Тейлор Свифт рассказала, что звезда сделала ради свидания

25 сентября 2023 14:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Заплатила за весь ресторан: фанатка Тейлор Свифт рассказала, что звезда сделала ради свидания
Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Уже несколько месяцев ходят слухи о романе Тейлор Свифт с 33-летним американским футболистом Тревисом Келси. И вот недавно фанатка певицы рассказала, что звезда заплатила за всех в ресторане, чтобы освободить его для свидания с игроком.

Об этом девушка рассказала в ТикТоке.

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Подробности

В апреле этого года Тейлор Свифт разошлась с актером Джо Элвином, с которым встречалась 6 лет. Через несколько месяцев после этого появились слухи о предполагаемом романе звезды с игроком команды Канзас-Сити Чифс Тревисом Келси.

 

В своем подкасте Келси рассказывал, что ему понравилась Тейлор, когда он попал на ее концерт в июле, однако тогда так и не смог достать ее номер.

Но очевидно спортсмену удалось сконтактироваться со Свифт, ведь на днях она приехала поддержать его на игру, где сидела в VIP секторе вместе с мамой Тревиса и активно поддерживала его.

 

тейлор свифт
Тейлор Свифт болеет за команду Тревиса Келса. Скриншот с видео на Youtube: NFL

Именно после этой игры и завирусилось видео в Тиктоке, в котором фанатка Тейлор Свифт рассказывает, что ей позвонил по телефону друг и рассказал, что только что его попросили уйти из ресторана из-за того, что туда должна была прийти певица.  Всем в ресторане принесли уже оплаченные чеки и попросили уйти.

 

@1989vinyl

Holy shit, мой friend just called me. Taylor плата для всех болезней, они had to leave. Нет никаких услуг. She is with Travis! #swiftie #taylorswift #traviskelceandtaylorswift #traviskelce #kansascitychiefs #taylorswiftandtraviskelce #arrowheadstadium

♬ original sound - Molly

Поклонники предположили, что пустой ресторан понадобился Тейлор для свидания с Тревисом Келси. Однако некоторые считают, что туда приехала вся команда отпраздновать после игры.

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт была оштрафована за мусор. Также сообщалось о том, что звезда разорвала отношения с бойфрендом, который поцеловал мужчину на концерте.

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