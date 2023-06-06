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Тейлор Свіфт розірвала стосунки з бойфрендом, який поцілував чоловіка на концерті

6 червня 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тейлор Свіфт розірвала стосунки з бойфрендом, який поцілував чоловіка на концерті
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Не встигла американська співачка Тейлор Свіфт з’їхатися з новим бойфрендом, фронтменом англійського поп-рок гурту The 1975, Меттью Гілі, як стало відомо про їхнє розставання. 

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці

Причина розставання зіркової пари не уточнюється, проте оточення знаменитостей стверджує, що каталізатором став щільний гастрольний графік артистів.

"Їй було весело з ним, але їхні стосунки завжди були невимушеними. Зараз між ними більше немає романтичних стосунків", — поділилось джерело з таблоїдом.

Тейлор та Меттью не бачили разом після скандального виступу Гілі в Данії. Тоді він публічно поцілував охоронця під сценою. Тож це також може бути однією з причин розставання пари. 

Свіфт та Гілі недовго зустрічалися десять років тому, проте тоді стосунки не задалися. Цього разу вони були разом два місяці. Перед цим Тейлор розірвала заручини з англійським актором Джо Елвіном. Разом вони були понад шість років. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меттью Гілі планував переїзд до Нью-Йорка (США), аби бути ближче до Тейлор. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт ледь не вдавилася комахою під час концерту.

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