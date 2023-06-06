Тейлор Свіфт розірвала стосунки з бойфрендом, який поцілував чоловіка на концерті
Не встигла американська співачка Тейлор Свіфт з’їхатися з новим бойфрендом, фронтменом англійського поп-рок гурту The 1975, Меттью Гілі, як стало відомо про їхнє розставання.
Про це повідомляє видання Page Six.
Подробиці
Причина розставання зіркової пари не уточнюється, проте оточення знаменитостей стверджує, що каталізатором став щільний гастрольний графік артистів.
"Їй було весело з ним, але їхні стосунки завжди були невимушеними. Зараз між ними більше немає романтичних стосунків", — поділилось джерело з таблоїдом.
Тейлор та Меттью не бачили разом після скандального виступу Гілі в Данії. Тоді він публічно поцілував охоронця під сценою. Тож це також може бути однією з причин розставання пари.
Свіфт та Гілі недовго зустрічалися десять років тому, проте тоді стосунки не задалися. Цього разу вони були разом два місяці. Перед цим Тейлор розірвала заручини з англійським актором Джо Елвіном. Разом вони були понад шість років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Меттью Гілі планував переїзд до Нью-Йорка (США), аби бути ближче до Тейлор. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт ледь не вдавилася комахою під час концерту.