Тейлор Свіфт оштрафували за сміття: адвокати співачки пішли судитися

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Google

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка знаходиться зараз у світовому турі на підтримку свого нового альбому, виявляється багато років отримує штрафи за сміття біля свого таунхаусу в Нью-Йорку (США).

Про це повідомляє видання New York Post.

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З моменту купівлі триповерхового таунхаусу за адресою вулиця Франкліна, 153 в жовтні 2017 року за 18 мільйонів доларів, Свіфт 32 рази штрафували на загальну суму 3010 доларів за те, що вона не підтримувала чистоту тротуарів перед своїм будинком, згідно з міськими документами.

Навіть маючи приблизний капітал у 570 мільйонів доларів попзірка та її юристи знайшли час і натхнення, щоб боротися зі штрафами. Адвокатам вдалось зменшити суму на 200 доларів. П’ять років санітарні інспектори пишуть у своїх звітах, що Тейлор не прибирала територію перед будинком, тротуар брудний, а сміття викидають неналежним чином.

Сміття біля будинку Тейлор Свіфт. Фото: New York Post.

Деякі шанувальники захищають співачку в соцмережах. Вони звинувачують у купах сміття папараці та фанатів, які завжди чекають на зірку біля її будинку.

Таунхаус Тейлор Свіфт. Фото: New York Post.

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