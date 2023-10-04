Запел в бомбоубежище и нарядился в мантию: Вакарчук посетил университет в Харькове

Святослав Вакарчук в Харькове. Фото Instagram: sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук приехал в Харьков между поездками по востоку страны. Там он посетил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина для встречи со студентами в бомбоубежище.

Фото из поездки опубликовал в своем Instagram.

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Вакарчук — почетный доктор университета

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук часто путешествует по прифронтовым территориям, а также другим городам, где играет и поет для украинцев. В этот раз он приехал в Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина и рассказал особую историю о том, что его с этим заведением связывает.

"Еще в начале года получил сообщение от Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, что их решением мне присвоено почетное звание (это не научная степень!:)) — "Почетный доктор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина". Со времени полномасштабного вторжения это почетное звание получили также Тимоти Снайдер и Сергей Жадан", — рассказал певец в публикации.

Концерт Святослва Вакарчука в Харькове. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

Концерт Святослва Вакарчука в Харькове. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

В честь почетного звания фронтмену группы "Океан Эльзы" подарили мантию и академическую шапочку. Вакарчук с удовольствием оделся в эту особую одежду.

Концерт Святослва Вакарчука в Харькове. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

В университете музыкант отыграл концерт для харьковских студентов, а также профессоров, преподавателей и руководителей университета. Их встреча прошла в бомбоубежище, чтобы не отвлекаться на тревогу, ведь Харьков часто обстреливают. На мероприятии присутствовал также писатель Сергей Жадан.

Концерт Святослва Вакарчука в Харькове. Фото Instagram:

sviatoslav.vakarchuk

"Сейчас эти встречи в городе имеют свою атмосферу дружеского круга, будто все сто лет друг друга знают, и обязательно в формате "подземного укрытия"... Вспомнили с @serhiy_zhadan март '22 здесь, в Харькове. Наша встреча тогда была после моего включения в прямой эфир CNN, прямо на фоне одного из корпусов, около которого за час до этого упала российская ракета", — вспомнил Вакарчук в публикации.

Вакарчук остался в восторге от встречи, а после поехал дальше по востоку Украины встречаться и петь для наших защитников.

Напомним, ранее мы писали, что Вакарчук спел для военных на линии фронта.

Также мы сообщали, что певец ошеломил суммой, собранной на благотворительном концерте для ВСУ.