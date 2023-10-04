Вакарчук заспівав для військових на лінії фронту

Співак Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук навідав українських бійців на передовій. Артист поїхав на Харківський напрямок.

Про це Святослав Вакарчук розповів у своєму Instagram.

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Вакарчук побував на лінії фронту. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Вакарчук побував на лінії фронту. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Вакарчук побував на лінії фронту. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Вакарчук побував на лінії фронту. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на сході. Буду потроху розповідати", — сказав музикант.

Вакарчук також підтримав бійців ЗСУ. Співак зустрівся з військовими волинської 14 ОМБ імені князя Романа Великого та заспівав для них.

"Лінія фронту у нас дуже велика, і не всі події потрапляють у новини. Але кожна ділянка фронту надважлива. На Харківщині був. Зустрілись з бійцями волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, що захищають наші позиції тут. Дякую вам, хлопці і дівчата", — сказав співак.

Нагадаємо, Козловський показав своє спальне місце на фронті.

Раніше Віталій Козловський емоційно звернувся до українців з передової.