Вакарчук заспівав для військових на лінії фронту
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук навідав українських бійців на передовій. Артист поїхав на Харківський напрямок.
Про це Святослав Вакарчук розповів у своєму Instagram.
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Музикант показав фото з деокупованого міста Ізюм, яке російські загарбники майже знищили.
"Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на сході. Буду потроху розповідати", — сказав музикант.
Вакарчук також підтримав бійців ЗСУ. Співак зустрівся з військовими волинської 14 ОМБ імені князя Романа Великого та заспівав для них.
"Лінія фронту у нас дуже велика, і не всі події потрапляють у новини. Але кожна ділянка фронту надважлива. На Харківщині був. Зустрілись з бійцями волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, що захищають наші позиції тут. Дякую вам, хлопці і дівчата", — сказав співак.
Нагадаємо, Козловський показав своє спальне місце на фронті.
Раніше Віталій Козловський емоційно звернувся до українців з передової.