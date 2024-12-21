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Застрелили шведского репера — вторая трагедия за полгода

21 декабря 2024 06:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Застрелили рэпера GABORO в Швеции.
Рэпер GABORO. Фото: instagram/gaboro
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Шведского репера GABORO застрелили на автостоянке. Убийца снимал казнь на видео. Однако это не первое столь жестокое преступление в стране. Шесть месяцев назад также убили репера C.Gambino.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Швеции застрелили репера GABORO

В соцсетях распространяется видео, на котором предположительно снято убийство 24-летнего репера GABORO. Его настоящее имя — Нинос Хури. На кадрах стрелок безжалостно выстреливает из оружия несколько раз, пока артист пытается скрыться.

GABORO
Убили GABORO. Фото: instagram/gaboro

Полиция получила сообщение о стрельбе на парковке в центре Норрчепинга примерно в 8 часов вечера 19 декабря. По прибытию нашли репера с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали, однако травмы были не совместимы с жизнью. В настоящее время правоохранители разыскивают убийцу.

Убили GABORO
Видео, на котором стреляют в GABORO. Фото: скриншот

Известно, что GABORO имел судимость за мелкие правонарушения (наркотики и связи с бандой).

Напомним, что полгода назад тоже на автостоянке застрелили шведского репера C.Gambino. Убийство произошло в Гетеборге. Он был популярной звездой в Швеции. Полиция сообщала, что убийство связано с конфликтом банд. За год в стране было застрелено 40 человек

Напомним, умерла украинский режиссер и бывшая жена Сергея Жадана — Светлана Олешко. Стало известно, что Джон Леннон заболел страшной болезнью.

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