Репер GABORO. Фото: instagram/gaboro

Шведського репера GABORO застрелили на автостоянці. Вбивця знімав страту на відео. Однак це не перший такий жорстокий злочин в країні. Шість місяців тому також вбили репера C.Gambino.

Про це пише Daily Mail.

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У соцмережах шириться відео, на якому, ймовірно, зняте вбивство 24-річного репера GABORO. Його справжнє ім'я — Нінос Хурі. На кадрах стрілець безжально вистрілює зі зброї кілька разів, поки артист намагається сховатися.

Вбили GABORO. Фото: instagram/gaboro

Поліція отримала повідомлення про стрілянину на парковці в центрі Норрчепінга приблизно о 8-й годині вечора 19 грудня. По прибуттю знайшли репера з вогнепальними пораненнями. Його ушпиталили, однак травми були несумісні з життям. Нині правоохоронці розшукують вбивцю.

Відео, на якому стріляють в GABORO. Фото: скриншот

Відомо, що GABORO мав судимість за дрібні правопорушення (наркотики та зв'язки з бандою).

Нагадаємо, що пів року тому теж на автостоянці застрелили шведського репера C.Gambino. Вбивство сталось у Гетеборзі. Він був популярною зіркою в Швеції. Поліція повідомляла, що вбивство пов'язане з конфліктом банд. За рік у країні було застрелено 40 осіб

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