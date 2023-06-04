Осужденная российская мошенница, о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату
Российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", находится под круглосуточным домашним арестом в Нью-Йорке (США). Впрочем, это не является препятствием для нее попадать в скандалы. Так стало известно, что Анна Сорокина (настоящее имя осужденной) не заплатила кругленькую сумму своему адвокату.
Об этом сообщает издание People.
Жадная и хитрая россиянка
Анна Делви должна своему адвокату, который защищал ее интересы в суде, 152 тысячи долларов. В иске к верховному суду Манхеттена утверждается, что Сорокина не только должна Одри Томасу заявленную сумму, но и предъявила ложные обвинения против своего бывшего юриста. А все чтоб не платить.
Сорокина наняла Томаса в 2020 году. Но после того, как ее не оправдали в суде, одиозная россиянка решила, что ничего ему не должно.
Кто такая Анна Делви
В 2013 году переехала в Нью-Йорк. Там она попала в светское богемное общество под вымышленными именем Анна Делви. Мошенница притворялась богатой наследницей из Германии. В 2017 году Сорокина была арестована по шести обвинениям. Пострадавшими стали ее богатые нью-йоркские деловые знакомые и несколько отелей. По данным прокуратуры Манхеттенского округа, сумма кражи составила около 275 тысяч долларов.
В 2019 году Делви попала в тюрьму по обвинениям в воровстве в особо крупных размерах и мошенничестве. Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию с гонорара в 300 тысяч долларов от компании Netflix за использование своей истории для съемок сериала "Выдуманная Анна".
После освобождения из тюрьмы Делви до сих пор находится под домашним арестом из-за просроченной американской визы. Она будет оставаться под ним до приговора суда и возможной депортации из США.
Напомним, ранее мы писали, что супермодель Эмили Ратаковски станет героиней подкаста осужденной российской аферистки Анны Делви. Также мы рассказывали, что жену Алексея Навального арестуют, если она прилетит в Москву.