Осужденная российская мошенница, о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату

Мошенница Анна Делви (Сорокина). Фото: Google

Российская мошенница Анна Делви, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", находится под круглосуточным домашним арестом в Нью-Йорке (США). Впрочем, это не является препятствием для нее попадать в скандалы. Так стало известно, что Анна Сорокина (настоящее имя осужденной) не заплатила кругленькую сумму своему адвокату.

Об этом сообщает издание People.

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Анна Делви должна своему адвокату, который защищал ее интересы в суде, 152 тысячи долларов. В иске к верховному суду Манхеттена утверждается, что Сорокина не только должна Одри Томасу заявленную сумму, но и предъявила ложные обвинения против своего бывшего юриста. А все чтоб не платить.

Сорокина наняла Томаса в 2020 году. Но после того, как ее не оправдали в суде, одиозная россиянка решила, что ничего ему не должно.

Анна Делви на судебном слушании. Фото: google.com

Кто такая Анна Делви

В 2013 году переехала в Нью-Йорк. Там она попала в светское богемное общество под вымышленными именем Анна Делви. Мошенница притворялась богатой наследницей из Германии. В 2017 году Сорокина была арестована по шести обвинениям. Пострадавшими стали ее богатые нью-йоркские деловые знакомые и несколько отелей. По данным прокуратуры Манхеттенского округа, сумма кражи составила около 275 тысяч долларов.

В 2019 году Делви попала в тюрьму по обвинениям в воровстве в особо крупных размерах и мошенничестве. Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию с гонорара в 300 тысяч долларов от компании Netflix за использование своей истории для съемок сериала "Выдуманная Анна".

После освобождения из тюрьмы Делви до сих пор находится под домашним арестом из-за просроченной американской визы. Она будет оставаться под ним до приговора суда и возможной депортации из США.

Мошенница Анна Делви. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что супермодель Эмили Ратаковски станет героиней подкаста осужденной российской аферистки Анны Делви. Также мы рассказывали, что жену Алексея Навального арестуют, если она прилетит в Москву.