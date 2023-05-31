Ратаковські стане героїнею подкасту засудженої російської аферистки Анни Делві

Супермодель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters

Російська шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв серіал "Вигадана Анна", анонсувала свій подкаст. Участь в ньому візьмуть світові знаменитості. А записувати його засуджена аферистка буде під домашнім арештом в Нью-Йорку.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Про знаменитостей

Аферистка Анна Сорокіна, відома під псевдонімом Анна Делві, готується до запуску щотижневого подкасту The Anna Delvey Show. Як бонус, для своїх шанувальників одіозна росіянка розпочне музичну кар’єру та презентує дебютний сингл.

Згідно з анонсом, серед гостей очікуються супермодель Емілі Ратаковські, колишня дівчина репера Каньє Веста, акторка Джулія Фокс, співачка Джулія Каммінг, актор Джеремі Гарріс та інші знаменитості.

"У мене вперше буде власна платформа, на якій я можу поділитися своєю особистою думкою про захоплення публіки історією мого життя, розмовляючи з гостями з різних сфер, включаючи бізнес, ЗМІ, розваги, мистецтво та багато іншого. Мені цікаво вивчити, як порушення правил може піднести вас, а ще зруйнувати, а також викликати полярну реакцію громадськості", — заявила Сорокіна.

Самі ж знаменитості поки що відмовчуються про свою участь в подкасті одіозної росіянки.

Чим відома шахрайка

2013 року переїхала до Нью-Йорка. Там вона потрапила у світське богемне суспільство під вигаданими іменем Анна Делві. Шахрайка вдавала з себе багату спадкоємицю з Німеччини. 2017 року Сорокіна була заарештована за шістьма звинуваченнями. Постраждалими стали її заможні нью-йоркські ділові знайомі та кілька готелів. За даними прокуратури Мангеттенського округу, сума крадіжки становила близько 275 тисяч доларів.

2019 року Делві потрапила у в’язницю за звинуваченнями у крадіжках в особливо великих розмірах та у шахрайстві. Сорокіна виплатила потерпілим компенсацію з гонорару в 300 тисяч доларів від компанії Netflix за використання своєї історії для зйомок серіалу "Вигадана Анна".

Після звільнення з в’язниці Делві й досі знаходиться під домашнім арештом через прострочену американську візу. Вона залишатиметься під ним до вироку суду та можливої депортації зі США.

Анна Делві на судовому слухані. Фото: google.com

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