Кэти Перри опозорилась на глазах всего мира – в сеть слили видео

Американская звезда Кэти Перри во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная американская певица, актриса и автор песен Кэти Перри опозорилась на публику. Знаменитая исполнительница показала, как она суетилась во время коронации Чарльза III, на которую ее пригласили быть хедлайнером на концерте, посвященном этому событию.

Подходящие кадры разместили на канале "BFMTV" в YouTube.

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В субботу, 6 мая 2023 года, в Великобритании прошла коронация Чарльза III, севшего в кресло короля после смерти своей матери Елизаветы II. На церемонию в Вестминстерское аббатство были приглашены многие известные звезды шоу–бизнеса.

Одной из этих звезд оказалась 38–летняя американская певица Кэти Перри, которую пригласили быть хедлайнером концерта по случаю коронации. Известно, что она смогла побывать и на официальной части торжества вместе с известными политиками и членами королевских семей разных стран.

На церемонию знаменитая артистка приехала в ярком наряде лавандового цвета и большой шляпе. Но ее поведение вызвало серьезное возмущение со стороны публики. Глядя на кадры, можно заметить, что Кэти Перри выглядела очень растерянной, она долго искала место и активно суетилась.

Певица Кэти Перри во время коронации Чарльза III в Великобритании. Фото: instagram.com/p/Cr6jIGqPdiU/

Также знаменитую певицу осудили за то, что она постоянно делала селфи и даже случайно стала на мемориальный камень, посвященный Уинстону Черчиллю. Поэтому известная американская звезда решила обратиться к публике, написав краткую публикацию в Twitter.

don't worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

"Друзья, не волнуйтесь, я нашла свое место", – написала известная артистка на своей странице в социальной сети Twitter.

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