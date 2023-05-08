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Затоптала память Уинстона Черчилля: Кэти Перри опозорилась перед всем миром

8 мая 2023 15:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кэти Перри опозорилась на глазах всего мира – в сеть слили видео
Американская звезда Кэти Перри во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская певица, актриса и автор песен Кэти Перри опозорилась на публику. Знаменитая исполнительница показала, как она суетилась во время коронации Чарльза III, на которую ее пригласили быть хедлайнером на концерте, посвященном этому событию.

Подходящие кадры разместили на канале "BFMTV" в YouTube.

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В субботу, 6 мая 2023 года, в Великобритании прошла коронация Чарльза III, севшего в кресло короля после смерти своей матери Елизаветы II. На церемонию в Вестминстерское аббатство были приглашены многие известные звезды шоу–бизнеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Одной из этих звезд оказалась 38–летняя американская певица Кэти Перри, которую пригласили быть хедлайнером концерта по случаю коронации. Известно, что она смогла побывать и на официальной части торжества вместе с известными политиками и членами королевских семей разных стран.

На церемонию знаменитая артистка приехала в ярком наряде лавандового цвета и большой шляпе. Но ее поведение вызвало серьезное возмущение со стороны публики. Глядя на кадры, можно заметить, что Кэти Перри выглядела очень растерянной, она долго искала место и активно суетилась.

Кэти Перри
Певица Кэти Перри во время коронации Чарльза III в Великобритании. Фото: instagram.com/p/Cr6jIGqPdiU/

Также знаменитую певицу осудили за то, что она постоянно делала селфи и даже случайно стала на мемориальный камень, посвященный Уинстону Черчиллю. Поэтому известная американская звезда решила обратиться к публике, написав краткую публикацию в Twitter.

"Друзья, не волнуйтесь, я нашла свое место", – написала известная артистка на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, мы писали о том, что американская певица Кэти Перри призналась в любви экс–жене своего жениха Орландо Блума.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Кэти Перри прокомментировала слухи по поводу проблем с ее здоровьем.

Также мы сообщали о том, что американская звезда Кэти Перри опозорилась публикой.

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