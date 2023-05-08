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Затоптала пам'ять Вінстона Черчілля: Кеті Перрі зганьбилася перед усім світом

8 травня 2023 15:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кеті Перрі зганьбилася на очах всього світу – в мережу злили відео
Американська зірка Кеті Перрі під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська співачка, акторка та авторка пісень Кеті Перрі зганьбилася на публіку. Знаменита виконавиця показала, як вона метушилася під час коронації Чарльза III, на яку її запросили бути хедлайнером на концерті, присвяченому цій події.

Відповідні кадри розмістили на каналі "BFMTV" в YouTube.

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У суботу, 6 травня 2023 року, у Великій Британії пройшла коронація Чарльза III, який сів у крісло короля після смерті своєї матері Єлизавети II. На церемонію у Вестмінстерське абатство були запрошені численні відомі зірки шоу–бізнесу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Однією з цих зірок виявилася 38–річна американська співачка Кеті Перрі, яку запросили бути хедлайнером концерту з нагоди коронації. Відомо, що вона змогла побувати й на офіційній частині урочистостей разом з відомими політиками та членами королівських сімей різних країн.

На церемонію знаменита артистка приїхала у яскравому вбранні лавандового кольору та великій шляпі. Але її поведінка викликала серйозне обурення з боку публіки. Дивлячись на кадри, можна помітити, що Кеті Перрі виглядала дуже розгубленою, вона довго шукала місце та активне метушилася.

Кэти Перри
Співачка Кеті Перрі під час коронації Чарльза III у Великій Британії. Фото: instagram.com/p/Cr6jIGqPdiU/

Також знамениту співачку засудили за те, що вона постійно робила селфі та навіть випадково стала на меморіальний камінь, присвячений Вінстону Черчіллю. Через це відома американська зірка вирішила звернутися до публіки, написавши коротку публікацію в Twitter.

"Друзі, не хвилюйтеся, я знайшла своє місце", – написала відома артистка на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська співачка Кеті Перрі зізналася в коханні екс–дружині свого нареченого Орландо Блума.

Раніше ми розповідали, що відома артистка Кеті Перрі прокоментувала чутки стосовно проблем з її здоров’ям.

Також ми повідомляли про те, що американська зірка Кеті Перрі зганьбилася на публіку.

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