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Зеленская в элегантном сером открыла особенное укрытие

14 января 2025 07:15
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Елена Зеленская в сером и с бриллиантами посетила Одесскую область — видео
Первая леди Елена Зеленская. Фото: Telegram/FirstLadyOfUkraine
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Первая леди Елена Зеленская открыла укрытие для детей в Одесской области. Она для этого мероприятия выбрала серый классический костюм и особую брошь от украинского бренда Guzema Fine Jewelry. 

Снимки супруга президента выложила в Telegram.

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Первая леди Украины посетила Одесскую область. Здесь обустроили защитное укрытие для школьников и воспитанников детского сада, которое полностью восстановила Фундация.

"Уже вскоре откроют еще два защитных сооружения в Одесской области, а также пять объектов в Николаевской и Днепропетровской областях. Также в этом году начинаются работы по обустройству укрытий при поддержке правительства Аландских островов (автономия в составе Финляндии), которое выделило 3 млн евро на этот проект Фундации", — рассказала о планах Елена Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская и Анатолий Анатолич. Фото: Telegram/FirstLadyOfUkraine

Для мероприятия Елена Зеленская выбрала сдержанный образ — серый брючный костюм серого цвета. рубашку в тон и брошь из белого золота, украшенную бриллиантом — "Цветок" от украинского бренда  Guzema Fine Jewelry. Такое украшение стоит 33 300 грн.

Елена Зеленская, укрытие, Одесса
Елена Зеленская в Одесской области. Фото: Telegram/FirstLadyOfUkraine

Напомним, поддержит ли Елена Зеленская мужа, если он пойдет на выборы. Также первая леди призналась, с какими лидерами стран дружит.

Одесса Елена Зеленская мода президент укрытия

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