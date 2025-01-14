Олена Зеленська у сірому та з діамантами відвідала Одещину — відео

Перша леді Олена Зеленська. Фото: Telegram/FirstLadyOfUkraine

Перша леді Олена Зеленська відкрила укриття для дітей на Одещині. Вона для цього заходу обрала сірий класичний костюм і особливу брошку від українського бренду Guzema Fine Jewelry.

Світлини дружина президента виклала в Telegram.

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Перша леді України завітала на Одещину. Тут облаштували захисне укриття для школярів та вихованців дитячого садочка, яке повністю відновила Фундація.

"Уже незабаром відкриють іще дві захисні споруди на Одещині, а також п’ять об’єктів у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Також цього року розпочинаються роботи з облаштування укриттів за підтримки уряду Аландських островів (автономія у складі Фінляндії), який виділив 3 млн євро на цей проєкт Фундації", — розповіла про плани Олена Зеленська.

Олена Зеленська і Анатолій Анатоліч. Фото: Telegram/FirstLadyOfUkraine

Для заходу Олена Зеленська обрала стриманий образ — сірий штанний костюм сірого кольору. сорочку в тон та брошку з білого золоту, прикрашену діамантом — "Квітка" від українського бренду Guzema Fine Jewelry. Така прикраса коштує 33 300 грн.

Олена Зеленська на Одещині. Фото: Telegram/FirstLadyOfUkraine

Нагадаємо, чи підтримає Олена Зеленська чоловіка, якщо він піде на вибори. Також перша леді зізналась, з якими лідерками країн товаришує.