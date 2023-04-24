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Зендея, объявившая об уходе из музыки, неожиданно спела на фестивале Coachella

24 апреля 2023 07:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Зендея, объявившая об уходе из музыки, неожиданно спела на фестивале Coachella
Американская актриса и певица Зендея. Фото: Instagram/zendaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса и певица Зендея удивила поклонников и музыкальных критиков. 26-летняя звезда, объявившая в прошлом году о намерениях больше сконцентрироваться на кинематографе, неожиданно появилась на самом популярном музыкальном фестивале США Coachella.

Новини.LIVE подробнее расскажет о неожиданном появлении Зендеи на сцене.

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Подробности

Зендея вышла на сцену во время шоу музыканта Labrinth и вместе с ним исполнила песни All of Us и I'm Tired из сериала "Эйфория", в котором играет главную роль.

"Я не могу выразить свою благодарность за эту чудесную ночь. Спасибо моему брату Labrinth за приглашение и возможность быть в самом прекрасном и безопасном месте для возвращения на сцену", — написала в соцсетях Зендея после выступления на Coachella.

Кстати, в прошлом году композиция I'm Tired была номинирована на премию "Эмми" вместе с другой песней из сериала, Elliot's Song, которую исполнили Зендая и Доминик Файк. Актриса участвовала в написании текстов обеих песен.

В то же время в 2022 году артистка, которая долго не выходила на сцену, заявила, что приняла осознанное решение отойти от музыки. Ранее Зендея говорила, что быть актрисой ей нравится отчасти потому, что эта профессия позволяет сохранять некую "анонимность", а в музыке личные границы слишком размыты.

Напомним, ранее мы писали, что Зендея стала новым послом французского дома моды Louis Vuitton. Также мы рассказывали, что школьник сделал уникальную запись группы The Beatles, которая пролежала на полке 60 лет.

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