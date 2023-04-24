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Зендея, яка оголосила про відхід з музики, неочікувано заспівала на фестивалі Coachella

24 квітня 2023 07:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зендея, яка оголосила про відхід з музики, неочікувано заспівала на фестивалі Coachella
Американська акторка та співачка Зендея. Фото: Instagram/zendaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська акторка та співачка Зендея здивувала своїх шанувальників та музичних критиків. 26-річна зірка, яка минулого року оголосила про наміри більше сконцентруватися на кінематографі, неочікувано з’явилась на найпопулярнішому музичному фестивалі США Coachella. 

Новини.LIVE детальніше розкаже про неочікувану появу Зендеї на сцені. 

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Подробиці

Зендея вийшла на сцену під час шоу музиканта Labrinth і разом з ним виконала пісні All of Us та I'm Tired із серіалу "Ейфорія", в якому вона грає головну роль. 

"Я не можу висловити свою подяку за цю чудову ніч. Дякую моєму брату Labrinth за запрошення та можливість бути у найпрекраснішому та найбезпечнішому місці для повернення на сцену", — написала у соцмережах Зендея після виступу на Coachella.

До речі, минулого року композиція I'm Tired було номіновано на премію "Еммі" разом з іншою піснею із серіалу, Elliot's Song, яку виконали Зендая та Домінік Файк. Акторка брала участь у написанні текстів обох пісень.

Водночас 2022-го артистка, яка тривалий час не виходила на сцену, заявила, що ухвалила усвідомлене рішення відійти від музики. Раніше Зендея говорила, що бути актрисою їй подобається частково тому, що ця професія дозволяє зберігати якусь "анонімність", а в музиці особисті межі надто розмиті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зендея стала новою амбасадоркою  французького дому моди Louis Vuitton. Також ми розповідали, що школяр зробив унікальний запис гурту The Beatles, що пролежав на полиці 60 років.

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