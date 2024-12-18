Сергей Жадан вместе с Юрием Гуржи записал новый альбом

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Известный украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан вместе с композитором Юрием Гуржи представит новый альбом под названием "Семафори". Композиции в нем посвящены тем, кто вынужденно покинул дом.

Об этом писатель сообщил на своей странице в Instagram.

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Новый альбом Жадана

Артист сообщил, что общий альбом был записан еще осенью. Жадан записывал тексты в одной из харьковских студий. Композитор Юрий Гуржи написал музыку к "Семафорам".

"Выбрали несколько неожиданный музыкальный жанр — госпелс, хоры, песнопения, в современной обработке. Юра пластичный в плане музыки, легко жонглирует разными направлениями, ритмами, инструментами — мне это очень в нем нравится. У него довольно таки неформатные музыкальные мозги — с этим интересно работать", — поделился Жадан.

Песни расскажут истории переселенцев, вынужденных покинуть свой дом, однако всегда помнят о том, что могут вернуться домой.

"Центральным является образ проводника, перевозчика. Людей, которые дают нам надежду, которые подают руку, которые вытаскивают из беды. Также это о доме и о дорогах. Дорога — это то, что объединяет. И еще дорога — это возможность возвращения. Для меня это важно — говорить о возвращении. О том, что мы верим, что вернемся", — рассказал Жадан и добавил, что песни в скором времени станут доступны на всех музыкальных платформах.

Напомним, ранее Жадан рассказал, планирует ли принять участие в шоу "Холостяк". Также Сергей Жадан с болью отреагировал на российские обстрелы его родного города.