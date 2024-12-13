Жадан посвятил стихотворение подразделения "Хартия"

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Сегодня, 13 декабря, подразделение "Хартия" отмечает 1000 дней со дня основания. Известный украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан, который несет службу в данном подразделении, поздравил бойцов.

Видео со строками его стиха было опубликовано на странице "Хартии" в Facebook.

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К торжественной дате бойцы подразделения запустили большой сбор на потребности "Хартии". Средства направят на закупку 85 дронов Mavic 3T.

Сергей Жадан создал видеокампанию, в рамках которой посвятил стихотворение бойцам подразделения. Слоган кампании — "Доложи руку к "Хартии". Писатель присоединился к подразделению в мае 2024 года, а до этого волонтерил для нужд "Хартии".

"Нас тут поставили, як сторожу.

Ось тобі, брате, моя рука —

я буду тримати, допоки зможу.

Ми боронимо місце своє,

заступаючи разом за межі", — говорится в строках поэзии.

Ранее Сергей Жадан заговорил о своем участии в шоу "Холостяк".

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