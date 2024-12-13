Жадан посвятил стихотворение подразделения "Хартия"

Жадан посвятил стихотворение подразделению "Хартия"
Сегодня, 13 декабря, подразделение "Хартия" отмечает 1000 дней со дня основания. Известный украинский писатель и лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан, который несет службу в данном подразделении, поздравил бойцов.
Видео со строками его стиха было опубликовано на странице "Хартии" в Facebook.
Жадан поздравил "Хартию"
К торжественной дате бойцы подразделения запустили большой сбор на потребности "Хартии". Средства направят на закупку 85 дронов Mavic 3T.
Сергей Жадан создал видеокампанию, в рамках которой посвятил стихотворение бойцам подразделения. Слоган кампании — "Доложи руку к "Хартии". Писатель присоединился к подразделению в мае 2024 года, а до этого волонтерил для нужд "Хартии".
"Нас тут поставили, як сторожу.
Ось тобі, брате, моя рука —
я буду тримати, допоки зможу.
Ми боронимо місце своє,
заступаючи разом за межі", — говорится в строках поэзии.
Ранее Сергей Жадан заговорил о своем участии в шоу "Холостяк".
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