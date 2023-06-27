Жадан и Соловой заинтриговали публику жаркими объятиями на сцене

Жадан и Соловий заинтриговали публику жаркими объятиями на сцене
Солист группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан и певица Кристина Соловий снова дали повод говорить об их романе. Артисты подогрели слухи о своих отношениях во время концерта.
Видео с концерта поклонники распространили в соцсети.
Страсти на сцене
Во время дуэтной песни на концерте во Львове, Соловий и Жадан не сдерживали свои чувства. Жадан не сводил глаз с Кристины. Пара заинтриговала публику нежными объятиями.
@lalinaby
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Жадан и Соловий пока официально не подтвердили свой роман. Слухи об отношениях артистов начали распространяться после того, как их заметили во время романтической прогулки по Львову. Пара держалась за руки.
@bro0klyn.phh
хорошо… но это 🤌🏻 #жадан #желанныесобаки # христинасоловой♬ Fortepiano - Кристина Соловой
Недавно стало известно о разводе писателя и музыканта Сергея Жадана со своей женой, с которой он был вместе 15 лет.
У них есть 10-летняя дочь Мария. Ирина работала в харьковском издательстве "Фолио", где познакомилась с артистом. Она управляет благотворительным фондом Сергея Жадана.
Напомним, на фоне слухов о романе Жадан и Соловий вышли вместе на сцену во Львове.
Также стало известно, что Кристина Соловий презентовала клип в саундтреке мультфильма "Мавка. Лісова пісня".