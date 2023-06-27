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Жадан и Соловий заинтриговали публику жаркими объятиями на сцене

27 июня 2023 12:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жадан и Соловой заинтриговали публику жаркими объятиями на сцене
Певица Кристина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солист группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан и певица Кристина Соловий снова дали повод говорить об их романе. Артисты подогрели слухи о своих отношениях во время концерта.

Видео с концерта поклонники распространили в соцсети.

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Во время дуэтной песни на концерте во Львове, Соловий и Жадан не сдерживали свои чувства. Жадан не сводил глаз с Кристины. Пара заинтриговала публику нежными объятиями.

Жадан и Соловий пока официально не подтвердили свой роман. Слухи об отношениях артистов начали распространяться после того, как их заметили во время романтической прогулки по Львову. Пара держалась за руки.

Недавно стало известно о разводе писателя и музыканта Сергея Жадана со своей женой, с которой он был вместе 15 лет.

У них есть 10-летняя дочь Мария. Ирина работала в харьковском издательстве "Фолио", где познакомилась с артистом. Она управляет благотворительным фондом Сергея Жадана.

Напомним, на фоне слухов о романе Жадан и Соловий вышли вместе на сцену во Львове.

Также стало известно, что Кристина Соловий презентовала клип в саундтреке мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

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