На тлі чуток про роман Жадан та Соловій вийшли разом на сцену у Львові

Поет, музикант Сергій Жадан та співачка Христина Соловій. Фото: колаж Новини.LIVE

Два аншлаги у Львівській національній опері зібрав поет, музикант та номінант на Нобелівську премію з літератури Сергій Жадан. Компанію йому на сцені склали зіркові друзі та співачка Христина Соловій, яка, за чутками, зустрічається з артистом.

Новини.LIVE розкаже подробиці творчого вечора та покаже спільні фото Жадана та Соловій.

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Організатори концерту, які надали інформацію Новини.LIVE, не зробили жодного акценту на виступі співачки Христини Соловій. Саме через неї, за чутками, Сергій розлучається зі своєю дружиною Іриною Куніциною. Разом вони були 15 років та виховують 10-річну доньку Марію.

Ані до концерту, ані під час виступу, і навіть після потенційна зіркова парочка не прокоментувала новини про їхні стосунки.

Сергій Жадан та Христина Соловій. Фото: культурна платформа "Ковчег Україна"

Співачка Христина Соловій. Фото: культурна платформа "Ковчег Україна"

Подробиці концерту

Жадан презентував нову книгу, артбук "Птах: вірші, що стали піснями". За словами Сергія, ці концерти були унікальними, бо навряд чи коли-небудь повторяться у такому складі. Львівського "Птаха" на сцені творили здебільшого саме львівські музиканти.

Спеціально з Німеччини приїхала Мар’яна Садовська — міжнародно визнана співачка у стилі world music, яку називають українською Бйорк. Вперше після багаторічної перерви на сцену вийшов й гурт "Мертвий півень". Музиканти розкрили розкрито ім'я нового вокаліста — ним буде Юрій Рокецький.

Так звані "бойові" друзі поет, гурти "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма" з Олегом Кадановим, також приєдналися до презентації нової книги. Спеціальними гостями концерту стали легендарні "Брати Гадюкіни". Заспівати разом із "Гадами" було давньою мрією Жадана — "Файне місто Тернопіль" і "Наркомани на городі" з музикантами виконував увесь зал.

Сергій Жадан з зірковими гостями концерту у Львові. Фото: культурна платформа "Ковчег Україна"

Наступний концерт

Вже 23 серпня, у день народження Сергія Жадана, у столичному "Палаці Україна" відбудеться ще один унікальний концерт-презентація артбуку "Птах" у значно розширеному складі учасників. Зокрема, на сцену мають вийти Святослав Вакарчук, гурти "ДахаБраха", Dakh Daughters, "Бумбокс", Kozak System та інші.

Артбук "Птах: вірші, що стали піснями". Фото: культурна платформа "Ковчег Україна"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Жадан поділився враженнями від знайомства з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Також ми розповідали, що гурт "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва.